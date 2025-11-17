Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καρουζέλ... ο καιρός: Ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία σταδιακά - Τι αναφέρει το τμήμα Μετεωρολογίας

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

