Έγγραφα Φυλακών: Δεν απάντησαν οι κατηγορούμενοι - Αίτημα να τους δοθεί το μαρτυρικό υλικό

Δεν απάντησαν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 8 κατηγορούμενοι στην υπόθεση με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών που βρέθηκαν σε οικία αρχιδεσμοφύλακα τον περασμένο Απρίλιο.



Κατά την σημερινή πρώτη δικάσιμο στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης έθεσαν θέμα για μαρτυρικό υλικό, υποστηρίζοντας ότι δεν τους δόθηκαν από την κατηγορούσα Αρχή.

Εκ μέρους της πρώτης κατηγορούμενης Άννας Αριστοτέλους, ο δικηγόρος της (Κρις Τριανταφυλλίδης)διερωτήθηκε πώς μπορεί να απαντήσει στις κατηγορίες για κλοπή εγγράφων όταν δεν τους δόθηκαν τα έγγραφα. Τις θέσεις που ανέπτυξε ο κ. Τριανταφυλλίδης, υιοθέτησαν και οι συνήγοροι των άλλων κατηγορουμένων. Ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε ότι απέστειλε στις 27 Ιανουαρίου επιστολή στην Νομική Υπηρεσία με την οποία ζητά τα έγγραφα που σχετίζονται με την υπό αναφορά υπόθεση.

Εκ μέρους της κατηγορούσας Αρχής, ζητήθηκε ένας μήνας προθεσμία για να απαντηθούν τα αιτήματα των δικηγόρων υπεράσπισης κάτι για το οποίο έφεραν ένσταση οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Τελικά το Δικαστήριο έδωσε προθεσμία δέκα ημερών, και όρισε νέα δικάσιμο για τις 9 Φεβρουαρίου στις 9 το πρωί.

Κατά την σημερινή δικάσιμο εκ μέρους της 2ης κατηγορούμενης Αθηνάς Δημητρίου, ο δικηγόρος της Σωτήρης Αργυρού, κατέθεσε προδικαστική ένσταση υποστηρίζοντας ότι η παρούσα διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί.