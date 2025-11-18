Νομοθετική πρωτοβουλία για ανελκυστήρες στους συνοικισμούς από την Επιτροπή Προσφύγων

Προτάσεις νόμου για επανέναρξη της εγκατάστασης ανελκυστήρων στους προσφυγικούς οικισμούς, στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΚτίΖΩ», θα καταθέσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, η οποία εξέτασε αυτεπάγγελτα τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση ανελκυστήρων και στα συμβόλαια συντήρησής τους, έπειτα από εισήγηση των Βουλευτών Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια, Νίκου Γεωργίου, Γιώργου Κάρουλλα, Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν και Ονούφριου Κουλλά.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, ανέφερε ότι τα μέλη της Επιτροπής Προσφύγων θα επεξεργαστούν προτάσεις νόμου, οι οποίες πολύ σύντομα θα κατατεθούν με σκοπό την επίλυση του προβλήματος.

«Αν θέλει να προχωρήσει η Κυβέρνηση, θα μπορέσει να προχωρήσει. Υπάρχουν λύσεις και μπορούν να εφαρμοστούν από αύριο», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι παγκύπρια έχουν εγκατασταθεί ανελκυστήρες σε 193 πολυκατοικίες, προσθέτοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει εγκατασταθεί κανένας ανελκυστήρας.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, είπε πως η εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας ανέφερε στη συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων ότι έχει σταματήσει η εγκατάσταση ανελκυστήρων στις προσφυγικές πολυκατοικίες λόγω γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση ανελκυστήρων θεωρείται επέμβαση σε ιδιωτική ιδιοκτησία.

«Το Σχέδιο ‘’ΚτίΖΩ’’ δεν είναι επέμβαση σε ιδιωτική ιδιοκτησία; Και όμως η Κυβέρνηση βρήκε τους τρόπους και προχώρησε στην υλοποίησή του. Άρα με βάση αυτά τα δεδομένα οι πρόσφυγες συμπολίτες μας είναι καταδικασμένοι να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους εγκλωβισμένοι στον δεύτερο και στον τρίτο όροφο (της πολυκατοικίας);», υπογράμμισε. «Είναι τραγικό αυτό το θέμα, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που η Κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει έτσι ώστε να βοηθήσει αυτά τα άτομα», πρόσθεσε.

Η κ. Σούπερμαν σημείωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής Προσφύγων έχουν συζητήσει μεταξύ τους τρόπους διευθέτησης αυτού του θέματος. «Πιθανόν να προχωρήσουμε με πρόταση νόμου, πιθανόν να εισηγηθούμε άλλους τρόπους προς την κατεύθυνση αυτή», κατέληξε.

