Ο Αρχηγός Αστυνομίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 5 (1) του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004 (Ν.73(I)/2004) και ο Κανονισμός 14(1) των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών του 1989 (Κ.Δ.Π 51/1989), μετά από έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προέβη στον διορισμό των ακόλουθων Ανώτερων Υπαστυνόμων, στη θέση του Αναπληρωτή Αστυνόμου Β΄, για δύο χρόνια, με ισχύ από σήμερα 18/11/2025.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, μετά από σύσταση του Αρχηγού Αστυνομίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 16 του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004 (Ν.73(Ι)/2004), αποφάσισε την προαγωγή των ακολούθων Ανώτερων Υπαστυνόμων, στον βαθμό του Αστυνόμου Β΄.

