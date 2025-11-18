Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, μετά από σύσταση του Αρχηγού Αστυνομίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 16 του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004 (Ν.73(Ι)/2004), αποφάσισε την προαγωγή των ακολούθων Ανώτερων Υπαστυνόμων, στον βαθμό του Αστυνόμου Β΄.
Aπό τις 17/11/2025
1. Χρίστος Κυριακίδης
2. Ζήνων Ψαθίτης
3. Ιωάννης Καπνουλλάς
4. Κούμεττος Κουμέττου
5. Νικόλας Θεοδώρου
6. Ανδρέας Αναστασιάδης
7. Χαράλαμπος Χατζηγιασεμής
8. Στέφανος Τερεζόπουλος
9. Αντώνης Αντωνίου
10. Μαρίνος Δημητρίου
11. Χαρίλαος Ευριπίδου
12. Πέτρος Ζένιου
13. Χρυστάλλα Δημητρίου
14. Μαρίνος Κυριακίδης
15. Κυριάκος Λαγού
16. Μαρίνος Βασιλείου
17. Ανδρέας Λαμπριανού
18. Παναγιώτης Καλογήρου
19. Χρίστος Ανδρέου
20. Παρασκευάς Παρασκευά
21. Ελευθέριος Κυριάκου
22. Σάββας Στεφανίδης
23. Στέλιος Παναγίδης
24. Μάριος Παπαευριβιάδης
25. Ιωάννης Γιωρκάτζης
26. Ανδρέας Ανδρέου
27. Ιωάννης Τελώνης
28. Παντελής Ιορδάνους
Ο Αρχηγός Αστυνομίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 5 (1) του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004 (Ν.73(I)/2004) και ο Κανονισμός 14(1) των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών του 1989 (Κ.Δ.Π 51/1989), μετά από έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προέβη στον διορισμό των ακόλουθων Ανώτερων Υπαστυνόμων, στη θέση του Αναπληρωτή Αστυνόμου Β΄, για δύο χρόνια, με ισχύ από σήμερα 18/11/2025.
1. Μάριος Νεοφύτου
2. Μιχάλης Νικολάου
3. Ζαχαρίας Μιχαήλ
4. Ναθαναήλ Δημητρίου
5. Μαρία Χαραλάμπους
6. Λοίζος Ιωνά