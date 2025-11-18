Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης.

Ο εκλιπών είχε υποστεί έμφραγμα τον Ιούλιο του 2024 και είχε νοσηλευτεί σε ΜΕΘ. Είχε χειρουργηθεί στην καρδιά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, η οποία είχε πάει καλά και είχε επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Μάλιστα σχεδόν καθημερινά έδινε το «παρών» στην Κουμουνδούρου.

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν πολιτικός μηχανικός. Γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα, τελείωσε το 9ο Γυμνάσιο στην Πλ. Κουμουνδούρου και είχε σπουδάσει στο ΑΠΘ και στο Πανεπιστήμιο Γκρατς της Αυστρίας.

Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής

Δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν ότι ο Φλαμπουράρης ήταν ο «μέντορας» του Αλέξη Τσίπρα. Η σχέση τους ήταν τόσο στενή που στο σπίτι του στην Αίγινα περνούσαν σχεδόν κάθε καλοκαίρι ο Αλέξης Τσίπρας με την οικογένειά του. Εκεί γιόρταζαν κάθε χρόνο τα γενέθλιά τους τα παιδιά του πρώην πρωθυπουργού, Φοίβος-Παύλος και Ορφέας-Ερνέστο, τα οποία αντιμετώπιζε ως «εγγόνια» του.

Στην κυβέρνηση Τσίπρα ανέλαβε υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α' Αθηνών. Μετά από τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 διατήρησε τη θέση του στο υπουργείο, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και επανεξελέγη βουλευτής. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία, τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση, παρουσία τηλεοπτικών καμερών, ήταν τον περασμένο Μάιο, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς».

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης με τον Παύλο Πολάκη στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2025 -Φωτογραφία: Intimenews

