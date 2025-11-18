Έρχιουρμαν: Η στάση της Τουρκίας είναι θετική - Ελπίζω σε κοινές κινήσεις με τον Χριστοδουλίδη

Δημιουργία «ατμόσφαιρας λύσης» επιδιώκει για την Πέμπτη δήλωσε ο Έρχιουρμαν.

Σημαντική προσδοκία του είναι να δημιουργηθεί από τη συνάντηση την Πέμπτη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη μια ατμόσφαιρα λύσης, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, προσθέτοντας ότι θεμελιώδης στόχος είναι η επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς λύσης.

Ο Τ. Ερχιουρμαν προέβη σε δηλώσεις μετά την πρώτη δίωρη συνάντηση του «συμβουλίου πολιτικών κομμάτων» που συγκάλεσε κατά την οποία οι αρχηγοί ή εκπρόσωποι των κομμάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τον Τ/κ ηγέτη, μετά από την ενημέρωσή τους για τις επαφές του στη Άγκυρα και την πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη μεθαύριο Πέμπτη.

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι μέχρι την κάθοδο της κ. Ολγκιν και τις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, οι εκπρόσωποί τους – διαπραγματευτές θα μπορούσαν να συναντηθούν. Επανέλαβε ότι θεωρεί πως μπορούν να γίνουν βήματα για διευκόλυνση της ζωής των πολιτών και πρόσθεσε ότι δεν είναι ένα παιχνίδι ποιος θα νικήσει, αλλά πώς να κάνουν κινήσεις από κοινού.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι είχε στο παρελθόν ανταλλάξει σύντομους χαιρετισμούς με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αλλά δεν τον γνωρίζει και η συνάντηση της Πέμπτης θα είναι μια ευκαιρία να γνωριστούν, ν’ ανταλλάξουν αρχικές απόψεις κι επανέλαβε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκίες.

Θα ήταν έκπληξη, πρόσθεσε, αν αποκομίσουμε κάτι από αυτή τη συνάντηση.

«Οι αρχικές θέσεις θα σκιαγραφηθούν αμοιβαία», είπε. Επανέλαβε ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα συναντηθεί με τον ίδιο 5 Δεκεμβρίου και με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στις 6 Δεκεμβρίου. «Ενδέχεται να υπάρξει μια πιθανότητα για λίγη μεγαλύτερη πρόοδο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Πριν την κάθοδο της κ. Ολγκίν, ανέφερε, υπάρχει πιθανότητα συνάντησης των «ειδικών εκπροσώπων».

«Όπως έχω ξαναπεί, η πιο σημαντική μου προσδοκία από αυτή τη συνάντηση και τις επόμενες συναντήσεις είναι να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα λύσης στο νησί. Διότι, δυστυχώς, το να πούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τέτοια ατμόσφαιρα θα ήταν υπερβολικά αισιόδοξο. Με άλλα λόγια, αν πρόκειται να συζητήσουμε μια λύση, πρέπει πρώτα να υπάρξει μια τέτοια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Πιστεύω ότι το να μιλάμε συνεχώς μέσω του Τύπου και να συμμετέχουμε σε ένα είδος παιχνιδιού επίρριψης ευθυνών δεν είναι πολύ υγιές».

Το να συναντιόνται όσο συχνά χρειάζεται, να εκφράζουν θέσεις πρόσωπο με πρόσωπο αν έχουν να πουν κάτι ο ένας στον άλλον και να ενεργούν με ειλικρίνεια, χωρίς να κρύβουν τίποτα, θα δημιουργήσει ένα πολύ πιο θετικό περιβάλλον, είπε. «Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν, ακόμη και με πολύ μικρές πινελιές, για να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα για μια λύση που θα κάνει την καθημερινή ζωή και των δύο λαών ευκολότερη».

Πρόκειται για βήματα που θα ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα αυξήσουν την ειλικρίνεια μεταξύ των δύο πλευρών, συνέχισε. «Η αρχική μας επιθυμία και προσπάθεια θα είναι η επίτευξη αυτών των στόχων. Αλλά φυσικά, ο θεμελιώδης στόχος είναι η επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς λύσης στο Κυπριακό. Αυτός ο στόχος παραμένει αμετάβλητος. Ωστόσο, θα ήταν ωφέλιμο να γίνουν βήμα προς βήμα, σταδιακά, υπομονετικά, ήρεμα, αλλά αποφασιστικά βήματα προς αυτόν τον στόχο. Θα μοιραστούμε τις απόψεις μας σχετικά με αυτή τη μεθοδολογία. Και θα είμαστε πάντα έτοιμοι να συναντηθούμε ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε.

Το σκάκι

Στην παρατήρηση δημοσιογράφου ότι παίζει πολύ καλά σκάκι κι αν στον πολιτικό στίβο, θα κάνει αυτός την πρώτη κίνηση ή θα προσαρμόσει τη στάση του με βάση τις κινήσεις της άλλης πλευράς, ο Τουφάν Έρχιουρμαν απάντησε ότι «θα ήταν τολμηρό να ισχυριστώ ότι παίζω σκάκι πολύ καλά, απλώς ξέρω πώς να παίζω». Εδώ, είπε, δεν είναι θέμα ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση ή την τελευταία, αλλά «η πραγματική δεξιότητα είναι η ικανότητα να κινούμαστε μαζί. Ελπίζω να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το κατόρθωμα, ως δύο ηγέτες, αμοιβαία. Επειδή οι κινήσεις που κάνουμε μαζί θα κάνουν την καθημερινή ζωή ευκολότερη τόσο για τους Ελληνοκύπριους όσο και για τους Τουρκοκύπριους στον βορρά και στον νότο, η αμοιβαία εμπιστοσύνη αυξάνεται και οι οικονομίες θα αλληλοεπιδρούν. Όπως πάντα έλεγα, ο στόχος μας είναι μια κατάσταση αμοιβαίου κέρδους - win-win».

«Δεν μιλάμε για ένα παιχνίδι όπου ο ένας κερδίζει και ο άλλος χάνει. Ξέρετε, μπορεί να υπάρξει αδιέξοδο, αλλά αυτό το αδιέξοδο μπορεί να είναι καλό. Κατά καιρούς, κερδίζουν και οι δύο πλευρές. Όταν κερδίζουν και οι δύο πλευρές, κερδίζουν και οι εγγυήτριες χώρες, και φυσικά, κερδίζει η περιοχή», δήλωσε. Είναι γνωστό γεγονός, πρόσθεσε, ότι η επίτευξη μιας διαρκούς και σταθερής ειρήνης και λύσης στην Κύπρο έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει παρόμοια αποτελέσματα στην περιοχή.

«Ο στόχος μας δεν είναι ούτε να νικήσουμε κανέναν ούτε να παραβιάσουμε τα δικαιώματα κανενός. Όπως λέω πάντα, δεν έχουμε φιλοδοξίες, αλλά η προστασία των δικών μας δικαιωμάτων είναι το πιο θεμελιώδες καθήκον μας. Επομένως, ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε μαζί κινήσεις που θα ωφελήσουν και τους δύο λαούς, την Κύπρο, το νησί στο σύνολό του και την περιοχή».

Η στάση της Τουρκίας

Στην ερώτηση ποια πρέπει να είναι η στάση της Τουρκίας για να δημιουργηθεί μια καλή ατμόσφαιρα και ν’ αρχίσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι θεωρεί πως έχει ήδη διαμορφωθεί μια θετική στάση που θα συμβάλει στην ατμόσφαιρα. «Σε καμία περίπτωση η Τουρκική Δημοκρατία έχει προτείνει να δημιουργηθεί τράπεζα διαπραγματεύσεων. Όμως, μπορώ εύκολα να πω ότι η ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή ευνοεί τη δημιουργία τραπεζιού διαπραγματεύσεων, τόσο μετά την επίσκεψη στην Άγκυρα όσο και μετά τις επισκέψεις (Τούρκων αξιωματούχων) που πραγματοποιήθηκαν εδώ στις 15 Νοεμβρίου».

Ο κ. Έρχιουρμαν στην αρχική του δήλωση εξήγησε ότι η ίδρυση του «συμβουλίου πολιτών κομμάτων» είναι μια προεκλογική του εξαγγελία και η συμμετοχή και των «εξωκοινοβουλευτικών» κομμάτων έγινε με βάση το όριο εισδοχής στη βουλή που είναι 3% στην Ευρώπη, παρ’ ότι στα κατεχόμενα είναι 5%. Χαρακτήρισε εποικοδομητική και παραγωγική την πρώτη αυτή συνεδρία.

Στην συνάντηση είπε, συζήτησαν τρία θέματα, τις επαφές του στη Άγκυρα, την επικείμενη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Ενώ, συνέχισε, και τα κόμματα έθεσαν σε αυτόν κάποια θέματα. Οι συναντήσεις του «συμβουλίου», συνέχισε, θα γίνουν «θεσμός» ιδιαίτερα πριν και μετά από εξελίξεις στο Κυπριακό. Ανέφερε επίσης ότι είχε χωριστή συνάντηση με τον «πρωθυπουργό», Ονάλ Ουστέλ και συμφώνησαν να συναντώνται κάθε 15 ημέρες για θέματα που αφορούν «την πορεία της χώρας».

Στήριξη από κόμματα

Τη στήριξή τους προς τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν εξέφρασαν οι αρχηγοί των κομμάτων που συμμετείχαν στη συνάντηση το «συμβουλίου πολιτικών κομμάτων».

Η «προσέγγιση 4 σημείων» του Τουφάν Έρχιουρμαν και η επιβεβαίωση της πολιτικής ισότητας, είναι απαραίτητη για το ΡΤΚ, ανέφερε ο αναπληρωτής πρόεδρος και γγ του ΡΤΚ, Ερκούτ Σιαχαλί λέγοντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η αρχική αξιολόγηση που έγινε κατά πόσον μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για μια λύση στο Κυπριακό, και αν ναι, σε ποια βάση και με ποιο χρονοδιάγραμμα.

«Η προσδοκία μας είναι, φυσικά, ότι η Πέμπτη θα είναι η αρχή μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας. Πιστεύω ότι η συνάντηση, η συζήτηση και η συμφωνία των ηγετών για μια καθορισμένη επαφή πρέπει να είναι ο σημαντικότερος στόχος και επίτευγμα για εκείνη την ημέρα», είπε.

Ο κ. Σιαχαλί ανέφερε ότι οι δηλώσεις στην Άγκυρα των Ερντογάν και Έρχιουρμαν ήταν «μια απτή απόδειξη της αμοιβαίας δέσμευσής τους να διατηρήσουν τις θέσεις τους, ενώ παράλληλα να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον με απόλυτη κατανόηση»

Ουστέλ

Ο πρόεδρος του ΚΕΕ, «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ είπε ότι επανέλαβε τη δέσμευση του κόμματός του σε «δύο ίσα, κυρίαρχα κράτη και στο ίσο διεθνές καθεστώς».

Αποφάσισαν, πρόσθεσε, ως «πρόεδρος» και «πρωθυπουργός» να συναντώνται κάθε 15 ημέρες για να συζητούν τόσο το Κυπριακό όσο και άλλα ζητήματα.

Ατάογλου

Εγκάρδια χαρακτήρισε τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΔΚ, Φικρί Ατάογλου λέγοντας ότι η συνάντηση της Πέμπτης είναι εξαιρετικά σημαντική. «Δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτήν. Έχουμε επίσης μεταφέρει τις προτάσεις σας».

Αρικλί

Πολύ καλή κίνηση χαρακτήρισε τη σύσταση του «συμβουλίου πολιτικών κομμάτων» ο πρόεδρος του ΚΑ, Ερχάν Αριλί που συνεχάρη μάλιστα γι’ αυτό τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Για τη συνάντηση των ηγετών την Πέμπτη, ο κ. Αρικλί υποστήριξε πως «όλοι γνωρίζουμε ότι ο Χριστοδουλίδης δεν θα κάνει ανοίγματα. Το Κραν Μοντανά είναι ένας από τους δύο παράγοντες που ανέτρεψαν τις διαπραγματεύσεις». Ρώτησε, ανέφερε, τον κ. Έρχιουρμαν εάν στόχος του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, τότε «γιατί ο κ. Χριστοδουλίδης ανέτρεψε τις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά;» και υποστήριξε επίσης ότι «στόχος του ήταν να εξαναγκάσει τους Τουρκοκύπριους σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς σαφές τέλος και να κερδίσει χρόνο».

Όπως ανέφερε, παρότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι δεν θα αποδεχθεί τους 4 όρους που θέτει ο Τουφάν Έρχιουρμαν για την επανέναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων, ο κ. Αρκλί είπε ότι πιστεύει πως ο Τ/κ ηγέτης «θα ενεργήσει με σύνεση σε αυτό το θέμα».

Σύμφωνα με τον Ερχάν Αρικλί, ο κ. Έρχιουρμαν τους είπε στη συνάντηση ότι θα θέσει το ζήτημα των παιδιών μικτών γάμων και των σημείων διέλευσης. Ο ίδιος, είπε, του έθεσε το θέμα της συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ για θέματα ενέργειας και πως «εάν η νότια Κύπρος χρειάζεται ενέργεια από την Ελλάδα, μπορεί εύκολα να το κάνει μέσω Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε διασυνδεδεμένες γραμμές με τη νότια Κύπρο σε δύο σημεία. Αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα πολιτική αναγνώριση. Επομένως, αυτό το ζήτημα πρέπει να ιεραρχηθεί».

Πρότεινε επίσης, πρόσθεσε, τον διαμοιρασμό του νερού, το οποίο είναι πρόβλημα για την ε/κ πλευρά. «Ένα άλλο σημείο είναι ότι ο Χριστοδουλίδης έκανε μια προσφορά στην Τουρκία μέσω της Γερμανίας: ας ανοίξουμε αμοιβαία τα λιμάνια μας. Εάν η Τουρκία ανοίξει τα λιμάνια της σε πλοία με ε/κ σημαία, θα ανοίξουμε τα λιμάνια της Αμμοχώστου και της Κερύνειας για χρήση». Ο κ. Αρικλί επικαλέστηκε επιστολή της ΕΕ το 2007 που – όπως υποστήριξε – «αναφέρει σαφώς ότι δύο, ή ακόμα και τρία, λιμάνια στον βορρά δεν υπόκεινται σε κανένα εμπάργκο και είναι ανοιχτά για χρήση. Τα ανοιχτά λιμάνια είναι ένα σημαντικό ατού για εμάς. Το κλείσιμο των τουρκικών λιμένων σε πλοία με ε/κ σημαία είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Είναι εξαιρετικά λάθος να το αντιμετωπίζουμε αυτό ως μια χειρονομία καλής θέλησης σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Του ζητήσαμε να το μεταφέρει αυτό στην Τουρκία. Το αντίστοιχο των λιμένων είναι τα αεροδρόμια, και εφόσον το αεροδρόμιο Ερτζιάν είναι έτοιμο για διεθνείς πτήσεις, η Τουρκία μπορεί να ανοίξει τα λιμάνια».

Κατά τον κ. Αρικλί, ο κ. Έρχιουρμαν θα συζητήσει αυτά τα ζητήματα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την Πέμπτη αλλά δεν θεωρεί πως θα γίνουν λεπτομερείς συζητήσεις. Λεπτομερείς συζητήσεις, είπε, θα γίνουν στη συνάντηση 5+1 τον επόμενο μήνα.

Είπε τέλος ότι το ΚΑ ως «κυβερνών» κόμμα θα στηρίξει τον Τουφάν Έρχιουρμαν σε αυτή του την προσπάθεια.

Οζερσάι

Ήταν εξαιρετικά παραγωγική η συνάντηση ανέφερε ο πρόεδρος του ΚΛ, Κουντρέτ Οζερσάι λέγοντας ότι διευκρινίστηκαν κάποια θέματα σε σχέση με τις συναντήσεις που ο κ. Έρχιουρμαν είχε στην Άγκυρα ενώ εκφράστηκαν απόψεις για «ορισμένες πιθανές κινήσεις και πιθανούς κινδύνους» σε σχέση με τη συνάντηση της Πέμπτης των δύο ηγετών. Πρόσθεσε ότι συζήτησαν επίσης διάφορα άλλα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κ. Έρχιουρμαν ως «προέδρου».

Τσελέρ

Ο πρόεδρος του ΚΔ, Ζεκί Τσελέρ είπε ότι συζήτησαν τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με την Άγκυρα και κατέληξαν σε συμφωνία για τα «συγκεκριμένα ζητήματα που θα συζητηθούν στη συνάντηση με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη κ. Χριστοδουλίδη την Πέμπτη και πώς θα εξελιχθεί η πρώτη συνάντηση. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία για τα βήματα του προέδρου σχετικά με αυτά τα θέματα και τα ίσα πολιτικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων».

Θεωρεί ότι «η Πέμπτη θα είναι ένα σημαντικό βήμα. Πιστεύουμε ότι η συνάντηση της Πέμπτης θα αποκαλύψει τις απόψεις των Ελληνοκυπρίων σχετικά με την πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπρίων και την ειλικρίνειά τους», δήλωσε.

Ο κ. Τσελέρ είπε επίσης ότι συζητήσαν το θέμα της απαγόρευσης εισόδου στην Τουρκία για κάποιους Τ/κ με βάση των κώδικα N-82 και G-82.

