Τροποποιήσεις στον νόμο περί Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών εξετάζει η Επ. Προσφύγων

Τροποποιήσεις στον Νόμο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών εξέτασε την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εξέτασε μία πρόταση νόμου των Βουλευτών του ΑΚΕΛ, Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια, για διαγραφή της προβλεπόμενης προθεσμίας δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εντός της οποίας απαιτείται να υποβληθεί η σχετική αίτηση προς τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Επίσης, συζήτησε πρόταση νόμου του Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Μιχάλη Γιακουμή, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου νέου δανείου για εξόφληση του υφιστάμενου, σε περιπτώσεις που η οικογένεια έχει μεγαλώσει.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, εξέφρασε προβληματισμό για τις επιφυλάξεις που εξέφρασε στη συνεδρία της Επιτροπής ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων για την πρόταση νόμου που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ, λόγω της υποστελέχωσης του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

«Αλίμονο τώρα να την πληρώνει ο εκτοπισμένος που δεν μπορεί να επιδοτηθεί το δάνειό του γιατί δεν μπορεί ο Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών να στελεχωθεί και να κάνει τη δουλειά την οποία οφείλει να κάνει», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μιχάλης Γιακουμή, δήλωσε ότι «στηρίζουμε έμπρακτα τους εκτοπισμένους που θέλουν να δημιουργήσουν ή να μεγαλώσουν οικογένεια. Συνδέουμε για πρώτη φορά τη στεγαστική πολιτική με τη δημογραφική πρόκληση της εποχής μας», υπογράμμισε.

Η Διευθύντρια του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών, Τζένη Παπαχαραλάμπους, χαιρέτισε την πρόταση νόμου του Μιχάλη Γιακουμή, σημειώνοντας ότι είναι κάτι που θεωρεί ότι μπορεί να γίνει, όπως έγινε και με άλλη υπηρεσία. Αναφερόμενη στην πρόταση νόμου των Βουλευτών του ΑΚΕΛ, υποστήριξε ότι το χρονικό πλαίσιο δεν πρέπει να καταργηθεί, διότι μετά θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη καθυστέρηση και κωλυσιεργία σε όλους τους τομείς.

Πηγή: ΚΥΠΕ