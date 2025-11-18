Σαφές μήνυμα Μιχαηλίδου για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών - «Δεν θα μας κρατούν δέσμιους αναχρονιστικές απόψεις»

Είναι η ώρα της ευθύνης για όλους τώρα, είπε, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το νέο Σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούν να μας κρατούν δέσμιους αναχρονιστικές απόψεις, συνδικαλιστικά αιτήματα».

«Εμείς εδώ πάμε να κάνουμε μεταρρύθμιση. Μιλάμε για ένα σοβαρότατο θέμα, μια εκκρεμότητα 50 χρόνων… Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης.», σημείωσε.

Ερωτηθείσα για την εξαγγελθείσα στάση εργασίας αύριο της ΟΕΛΜΕΚ, αλλά και της ΠΟΕΔ στις 26 Νοεμβρίου, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του οργανώσεων να προβαίνουν σε διαμαρτυρίες , στάση εργασίας, απεργίες, «παρόλο που για μας είναι εντελώς αδικαιολόγητη αυτή η αντιμετώπιση του θέματος της αξιολόγησης».

«Έπρεπε οι ίδιες οι εκπαιδευτικές οργανώσεις να επιδιώκουν ένα πιο υγιές κλίμα στο σχολείο, ένα μαθησιακό κλίμα, ένα παιδαγωγικό κλίμα καλύτερο και αυτό είναι που προσφέρει η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση την οποία προτείνουμε δεν αφορά μόνο τον εκπαιδευτικό και την αριθμητική του αξιολόγηση, την προαγωγή του, αφορά τη στήριξη του, την ενδυνάμωση του, τη στήριξη του σχολείου, της διευθυντικής ομάδας, της ηγεσίας του σχολείου, αλλάζει τα δεδομένα, δίνει κίνητρα και ζωντανεύει το δημόσιο σχολείο», πρόσθεσε.

Άρα, συνέχισε η Υπουργός, έπρεπε να επιδιώκουν τέτοιου είδους αλλαγές οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αντί να τις πολεμούν.

«Φαίνεται ότι εμμένουν στις απόψεις τους. Η ΟΕΛΜΕΚ έχει τα ίδια επιχειρήματα που είχε πριν έναν ακριβώς χρόνο, τα οποία έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές γραπτώς, προφορικά, με δηλώσεις, με τεκμηρίωση στη Βουλή. Η ΠΟΕΔ ενώ είχε πει πριν 2 εβδομάδες περίπου ότι φτάσαμε πολύ κοντά σε συγκλίσεις, κ.λπ., ξαφνικά κάνει και απεργία και ζητά να μη συζητηθεί καν το νομοσχέδιο στη Βουλή. Για μας, η δημοκρατική διαδικασία είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει νομοσχέδιο, πάμε με την κατ’ άρθρον συζήτηση και τελικά στην Ολομέλεια να ληφθούν αποφάσεις, όπως γίνεται δημοκρατικά σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες», συμπλήρωσε.

Δεν μπορούν, συνέχισε η Υπουργός, «να μας κρατούν δέσμιους αναχρονιστικές απόψεις, συνδικαλιστικά αιτήματα».

«Μιλάμε για ένα σοβαρότατο θέμα, μια εκκρεμότητα 50 χρόνων. Έχουμε και την εκκρεμότητα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σκόπιμα, η Ευρώπη έχει θέσει το θέμα ως ορόσημο. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης. Συνεπώς, ο καθένας πια πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν κατά την αυριανή συζήτηση στην Επιτροπή θα κάνει παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης ή αν θα στείλει κάποιον εκπρόσωπο της, η Υπουργός είπε ότι θα εκπροσωπηθεί από τους συνεργάτες της, αλλά θα είναι και η ίδια σε απευθείας επικοινωνία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε τηλεφωνικά.

Ερωτηθείσα στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να προχωρήσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση, τι θα θέσει το Υπουργείο ενώπιον της Επιτροπής, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι η διαδικασία είναι ξεκάθαρη για όλα τα νομοσχέδια.

«Είναι εκεί το νομοσχέδιο μετά από πάμπολλες ώρες συζητήσεων με όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, μετά από δημόσια διαβούλευση, μετά από χρηματοοικονομική μελέτη, απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, τροποποιήσεις μέσα από συγκλίσεις που επήλθαν. Από εκεί και πέρα, η Νομοθετική Εξουσία καλείται να επιτελέσει δημοκρατικά το έργο της. Μπορεί να κάνει τροπολογίες, να τις συζητήσουμε και εμείς αυτές ώστε να μην αλλάζουν τη φιλοσοφία της πρότασης και να πάει στην Ολομέλεια φυσικά για την τελική απόφαση. Για εμάς το να μη συζητηθεί είναι σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία της χώρας μας», πρόσθεσε.

Το να μη συζητηθεί μια πρόταση, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, «σημαίνει ότι δεν επιτρέπουμε στους θεσμούς να κάνουν τη δουλειά τους στη Βουλή, στην Κυβέρνηση που είναι όχι απλά δικαίωμα της, είναι υποχρέωσή της να καταθέτει νομοσχέδια στη Βουλή και το μήνυμα που θα βγαίνει είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε νόμους, αν δεν συμφωνούμε πρώτα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, πράγμα το οποίο είναι ουτοπία».

Σε ερώτηση τι θα γίνει σε περίπτωση που τελικά δεν προχωρήσει η ψήφιση του νομοθετήματος και αφεθεί για την επόμενη Βουλή, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι δεν έχουν τέτοια πολυτέλεια χρόνου.

«Λέγαμε εδώ και ένα χρόνο ότι από το 2021 μπήκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση ως ορόσημο στο Ταμείο Ανάκαμψης και το ξέραμε όλοι με πρόστιμο 60 εκατομμυρίων στο φορολογούμενο πολίτη, μίνιμουμ 60 εκατομμυρίων, και εμείς συμφωνήσαμε ως Κυβέρνηση ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα και το συνεχίσαμε, το φέραμε ως εδώ, καλούνται όλοι το να λάβουν τις ευθύνες τους. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα για μας», σημείωσε.

Όπως είπε η Υπουργός, «δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να πάμε μπροστά, έχουμε βάλει τόσες πολλές ασφαλιστικές δικλείδες, δεν εφαρμόζεται κάτι ετσιθελικά αύριο».

«Αυτό που γίνεται είναι στην επόμενη πενταετία και δίνουμε πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο στην κάθε χρονιά, θα συζητούνται είτε σχέδια υπηρεσίας, είτε κριτήρια, βαρύτητες, μαζί με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Άρα η λύση είναι απλά να προχωρήσουμε παρακάτω, να δώσουμε επιτέλους αυτή την ευκαιρία, να μη χάσουμε ακόμα μία γενιά παιδιών και να καταστρέφουμε και τους εκπαιδευτικούς μας, να τους αφήνουμε καθηλωμένους τόσα χρόνια σε έναν αναχρονιστικό σύστημα της δεκαετίας του 1970», συμπλήρωσε.

Κληθείσα να σχολιάσει δηλώσεις ότι πηγαίνει ένα σχέδιο που αφορά εργασιακά θέματα και το οποίο στην ουσία δεν συμφωνήθηκε μεταξύ ΥΠΑΝ και εκπαιδευτικών οργανώσεων, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι αυτό είναι ένα θέμα, που πρέπει να προβληματίσει τον κάθε πολίτη και κυρίως τον κάθε πολιτικό αυτού του τόπου.

«Το μήνυμα που παίρνουμε είναι ότι για να πάει κάτι στη Βουλή πρέπει να συμφωνηθεί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις; Δηλαδή πρέπει να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων πριν πάρουμε νομοθεσίες; Στα προηγούμενα νομοθετήματα που καταθέσαμε, παραδείγματος χάριν τα ξενόγλωσσα προγράμματα πανεπιστημίων, η προδημοτική εκπαίδευση, τα τετράμηνα, δεν υπήρχε συμφωνία σε αυτά. Συνεπώς, δεν μπορώ να αντιληφθώ όλη αυτή την ένταση που δημιουργείται με την αξιολόγηση», πρόσθεσε.

Αφήνει, είπε η Υπουργός, να νοηθεί ότι είναι η αξιολόγηση το πρόβλημα και όχι η διαδικασία.

«Δεν επηρεάζει κατ΄ουδένα τρόπο τα εργασιακά θέματα, ούτε τον μισθό, ούτε τις ώρες δουλειάς των ανθρώπων, ούτε τίποτα. Αυτό που επηρεάζει είναι το να κάνει καλό, βελτίωση στο κλίμα του σχολείου και να δίνει κίνητρα επιτέλους εκπαιδευτικούς. Άρα, δεν υφίσταται και δεν τεκμηριώνεται κανένα επιχείρημα συμφωνίας. Δεν είπε κανείς ποτέ ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί 100% με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Καταρχάς, δεν συμφωνούν μεταξύ τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε αρκετά θέματα και δεύτερο είπαμε να είναι όσο το δυνατόν πιο συμφωνημένο, αυτό λέγαμε από την αρχή, αυτό είπαμε δημόσια πολλές φορές όλοι μας και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και αυτό κάναμε», επεσήμανε.

Ακόμα και η ΠΟΕΔ, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, «πριν λίγες μέρες έλεγε ότι είμαστε πολύ κοντά σε συγκλίσεις, κάνει και απεργία και ζητά ακόμα και τη μη συζήτηση του».

«Για μένα το πιο προβληματικό είναι το να ζητάμε να μη συζητηθεί καν, το να μην ψηφιστεί είναι δημοκρατικό δικαίωμα των βουλευτών μας στο τέλος και αυτό ακόμα θα είναι καταστροφικό, αλλά είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά το να μη συζητηθεί πού μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό;», σημείωσε.

Όσον αφορά τη στάση εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ και τη θέση ότι θα ταλαιπωρηθούν μαθητές και γονείς, η Υπουργός είπε ότι «εμείς είπαμε ότι αύριο ταλαιπωρούνται άδικα χιλιάδες εκπαιδευτικοί, χιλιάδες μαθητές, χιλιάδες γονείς και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς το γιατί, και πρέπει να απαντηθεί από την ΟΕΛΜΕΚ αυτό».

«Ποιος είναι ο λόγος; Το ότι δεν ικανοποιήσαμε τα συνδικαλιστικά αιτήματα για την αξιολόγηση; Εδώ δεν γίνεται απεργία για να υπάρξουν καλύτερες προοπτικές για τους εκπαιδευτικούς μας, για την ασφάλεια των παιδιών ή για άλλα θέματα σοβαρά. Κάνουμε απεργία για την αξιολόγηση μας; Είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει», είπε.

Είναι, τόνισε, «η ώρα της ευθύνης για όλους τώρα». Θα πρέπει, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, να πάμε μπροστά. «Θα εκτιμηθεί από την κοινωνία που μας παρακολουθεί, αυτός που θα προχωρήσει μπροστά και θα πει, ναι στηρίζω το σύστημα αξιολόγησης γιατί επιτέλους πρέπει να φύγουμε από το σκοταδισμό, να πάμε σε πιο σύγχρονες περιόδους για τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Έχουμε πολύ καλούς εκπαιδευτικούς, θα είμαστε δίπλα σε όλους και στις εκπαιδευτικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, ώστε να τις στηρίξουμε πλήρως», κατέληξε.

ΚΥΠΕ