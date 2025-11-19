Καταγγελίες χωρίς υπογραφή «ταράζουν» τον Δήμο Λεμεσό - Για σκοπιμότητες μιλά ο Γιάννης Αρμεύτης

Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού θα τεθεί την Πέμπτη σε προγραμματισμένη συνεδρία του σώματος, ανώνυμη επιστολή που στάλθηκε συστημένη μέσω ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη του σώματος και φέρει την υπογραφεί «Ομάδα Πρωτοβουλίας Υπαλλήλων του Δήμου Λεμεσού». Η επιστολή που έχει διαρρεύσει και στα ΜΜΕ καταφέρετε κυρίως εναντίον του Δημάρχου Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη αλλά και του Δημοτικού Γραμματέα και Δημοτικού Μηχανικού του Δήμου Λεμεσού. Από το κατηγορώ δεν ξεφεύγει ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο με πολλές από τις αναφορές να σχετίζονται με ομόφωνες αποφάσεις του σώματος. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, η επιστολή αυτή ασχολείται κυρίως με «θέματα συμπεριφοράς», τα οποία όπως υποστηρίζουν αφορούν τον Δήμαρχο. Μεταξύ άλλων, πέρα από παράπονα για εργασιακά ζητήματα, κατηγορούν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως «ταξιδιώτες» οι οποίοι συναινούν στις πολιτικές του Δημάρχου αφού πάνε ταξίδια με τον Δήμο.

Στην τρισέλιδη επιστολή αναφέρονται μεταξύ άλλων παράπονα για τη συμπεριφορά του Δημάρχου η οποία όπως υποστηρίζουν χαρακτηρίζεται από «αλαζονεία, εγωισμό και αυταρχισμό». Κατηγορούν τον Δήμαρχο ότι επέβαλε μοντέλο «κλειστής ομάδας διοίκησης», πρακτική η οποία «υποβαθμίζει και διασύρει το θεσμικό ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου» τον οποίο χαρακτηρίζουν ως «διακοσμητικό».

Ακολούθως η επιστολή αναφέρεται σε σημεία σε διάφορα περιστατικά που σχετίζονται με υπαλλήλους του Δήμου Λεμεσού, είτε καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά τους και ότι υπήρχε «κάλυψη» από την ηγεσία του Δήμου, είτε για υπαλλήλους που βρίσκονται σε «δυσμένεια». Ξεχωρίζει η αναφορά για «σύγκρουση συμφερόντων του Δημάρχου» σχετικά με αιτήσεις από το αρχιτεκτονικό του γραφείο, σημειώνοντας όμως ότι ο ίδιος αποχωρεί από τις συνεδρίες. Ακόμα, αποδίδουν εκδικητική συμπεριφορά κατά υπάλληλών που «δεν μπορούν να προαχθούν» (σημειώνεται ότι η εν λόγω υπάλληλος έχει προαχθεί) ενώ ακόμα αναφέρονται και σε περιστατικό διαφωνίας για μετακίνηση υπαλλήλου σε άλλο πόστο. Ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει το σημείο για τους τροχονόμους του Δήμου, εγκαλώντας τον Δήμαρχο ότι ζήτησε αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Τέλος, αναφέρονται και σε ένα κονδύλι ύψους 70.000 για το τραμ, το οποίο χαρακτηρίζουν «παιδικό όνειρο» του κ. Αρμεύτη, με το συγκεκριμένο όμως κονδύλι να μην υπάρχει πουθενά επί της ουσίας.

Ο «Πολίτης» επικοινώνησε με το Δήμαρχο Γιάννη Αρμεύτη ζητώντας του να τοποθετηθεί για την εν λόγω ανώνυμη καταγγελία με τον Δήμαρχο να αναφέρει ότι όντως «λάβαμε χθες μια ανυπόγραφη-ανώνυμη επιστολή, από Ομάδα Υπαλλήλων του Δήμου όπως αναγράφεται. Το περιεχόμενό της είναι ανακριβές και άκρως παραπλανητικό». Εξήγησε δε ότι «δεν θεωρώ σκόπιμο να σχολιάσω μια ανώνυμη και ανυπόγραφη επιστολή, η οποία επιτίθεται συλλήβδην σε ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο και φαίνεται πως εξυπηρετεί συγκεκριμένες σκοπιμότητες, στοχεύοντας εμένα προσωπικά, καθώς και αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους». Σε ερώτηση αν είναι ενήμερο το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος απάντησε πως ο ίδιος ενημέρωσε. Είπε ακόμα ότι «εάν υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο διοίκησης του Δήμου, η πόρτα μου είναι ανοικτή για να τις συζητήσουμε επίσημα και επώνυμα.

Σχετικά με τα κίνητρα για μία τέτοια επιστολή σχολίασε ότι «είναι προφανές ότι κάποιοι ενοχλούνται από το κλίμα συλλογικότητας και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί και την κοινή προσπάθεια να πετύχουμε μια θετική αλλαγή. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο προσωπικό του Δήμου και στους επίσημους εκπροσώπους των εργαζομένων. Με υπευθυνότητα και προσήλωση στα δίκαια αιτήματά τους, έχουμε διασφαλίσει εργατική ειρήνη και αγαστή συνεργασία εδώ και 17 μήνες». Καταληκτικά ο κ. Αρμεύτης ανέφερε ότι «δεν θα επιτρέψουμε τον μηδενισμό, ούτε την υπονόμευση των κοινών προσπαθειών μας για μια πιο παραγωγική δημοτική μηχανή, βασισμένη στη συνεργασία και τη συλλογική δουλειά».

Ο «Πολίτης» επικοινώνησε και με την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων όπου υπάρχει μία ομοβροντία ότι η επιστολή είναι απαράδεκτη και ότι δεν μπορούν να προσβάλλουν 30 άτομα συλλήβδην μέσω από ανώνυμες καταγγελίες. Ταυτόχρονα, αρκετοί από τους Συμβούλους μας μετέφερε ότι θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα, θεωρώντας όμως ότι δεν τους εκφράζει το περιεχόμενο. Σημειώνεται πώς πληροφορίες του «Πολίτη» αναφέρουν ότι με το περιεχόμενο της ανώνυμης επιστολής διαφωνούν κάθετα και οι συντεχνίες του Δήμου.











