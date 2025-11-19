Προειδοποιήσεις ΤΟΜ για επικίνδυνα ηλεκτρικά ποδήλατα και επιβατικά οχήματα

Για ηλεκτρικά ποδήλατα και επιβατικά αυτοκίνητα που βρίσκονται στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα, τη 46η εβδομάδα του 2025, προειδοποιεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, μετά από ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, το ΤΟΜ προειδοποιεί για τα ηλεκτρικά ποδήλατα Forever XT600, Bluvall, Frike ATX-88E0, Frike ATX88E3, Gicinu, YDLD-DL-6010C 60V3A.

Επίσης, προειδοποιεί για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ferrari 296 GTB – 296 GTS (από το 2021), Audi A6, A7, Q5 (01.08.2019 - 31.08.2024), Mercedes-Benz A-Class, B-Class, CLA-Class (03.06.2025 - 03.07.2025) και Audi Q5 (17.8.2020 - 23.8.2024).

Τέλος, προειδοποιεί και για το ελαστικό φορτηγού Goodyear KMAX D Gen2 (εβδομάδες 39, 40 και 41 του 2025).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το ΤΟΜ καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σημειώνεται ότι, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Επίσης, καλεί τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. Όσον αφορά εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, καλεί τους καταναλωτές να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.