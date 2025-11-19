Συνάντηση Δημάρχου Πάφου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο στην Νέα Υόρκη

Συνάντηση για δεύτερη φορά με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο είχε χτες στην Νέα Υόρκη ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος.

Στη συνάντηση μαζί του παρευρέθηκαν ο Dr. Imad Baalbaki, Αντιπρόεδρος του American University of Beirut, και ο Dr. Wassim El Hajj, Πρύτανης του AUB Mediterranean που λειτουργεί πλέον στην Πάφο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η συζήτησή τους επικεντρώθηκε στον στρατηγικό ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης για την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και στη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών μας με κορυφαία Αμερικανικά πανεπιστήμια.

Όπως αναφέρει ο κ. Φαίδωνος σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή μας, η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτά όχι μόνο ακαδημαϊκή, αλλά και πολιτική και αναπτυξιακή σημασία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, προσθέτει, συζήτησαν για τους άμεσους στόχους, για τους οποίους από κοινού θα εργαστούνε, και οι οποίοι αφορούν τη δημιουργία προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ AUB Mediterranean και αμερικανικών πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένου του Hellenic College & Holy Cross.

Την ενεργοποίηση διαύλων με εξέχοντες Ελληνοαμερικανούς πανεπιστημιακούς, επιχειρηματίες και δωρητές που μπορούν να ενισχύσουν θεσμικά και διεθνώς το AUB Mediterranean, καθώς και τη διεύρυνση συνεργασιών με ηγετικές προσωπικότητες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύοντας τον αναδυόμενο ρόλο της Πάφου ως κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας.

Η Πάφος, μέσα από αυτές τις στρατηγικές συνεργασίες και με το AUB Mediterranean ως ισχυρό εταίρο, συνεχίζει να χαράζει μια νέα διεθνή πορεία στην ανώτατη εκπαίδευση και την καινοτομία, καταλήγει στην ανάρτηση του ο κ. Φαίδωνος.