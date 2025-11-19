Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ κατά Δίπλαρου: «Θεσμικά εκτεθειμένος», αναφέρει η Εζεκία Παπαϊωάννου για τον αναπλ. πρόεδρο του ΔΗΣΥ

Το ΑΚΕΛ κατηγορεί τον Ευθύμιο Δίπλαρο για «αβάσιμες επιθέσεις» εναντίον της ΟΣΑΚ και των ασθενών

Σε τροχιά έντασης οδηγείται η δημόσια συζήτηση γύρω από τα εξειδικευμένα φάρμακα, μετά τις καταγγελίες του αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ και προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Ευθύμιου Δίπλαρου. Το ΑΚΕΛ, με έντονη ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για πλήρη κατάρρευση των ισχυρισμών του βουλευτή του ΔΗΣΥ, καλώντας τον να απολογηθεί και να τερματίσει «την επιζήμια αντιπαράθεση», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το κόμμα της αντιπολίτευσης, ο κ. Δίπλαρος προχώρησε σε «βαρύγδουπες δηλώσεις» για τη διαχείριση και διαθεσιμότητα των εξειδικευμένων φαρμάκων, χωρίς –όπως υποστηρίζει– να παρουσιάσει τεκμηρίωση. Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι αναμένανε, ως αυτονόητο, τόσο την προσκόμιση στοιχείων όσο και την αντίδραση του ΟΑΥ.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ: 

Οι δημόσιες καταγγελίες του κ. Δίπλαρου για τα εξειδικευμένα φάρμακα κατέρρευσαν με πάταγο.Το ΑΚΕΛ, ακούγοντας τις βαρύγδουπες δηλώσεις του, ανέμενε όπως ήταν αυτονόητο να πράξει, την τεκμηρίωση που ποτέ δεν προσκόμισε, καθώς και την αντίδραση του ΟΑΥ.Από τη μία, ο ΟΑΥ έδωσε πλήρη και τεκμηριωμένα στοιχεία. Από την άλλη, η ΟΣΑΚ, με τις δημόσιες παρεμβάσεις της, αποδόμησε ολοκληρωτικά τους ισχυρισμούς του.

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος είναι πλέον πολιτικά και θεσμικά εκτεθειμένος. Οι αβάσιμες και ανοίκειες επιθέσεις του στην Ομοσπονδία Ασθενών δεν δείχνουν απλώς ανευθυνότητα, αλλά αποκαλύπτουν επικίνδυνη ελαφρότητα για κάποιον μάλιστα που εκτός αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, προεδρεύει της Επιτροπής Υγείας της Βουλής.

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος αφήνει πλήρως εκτεθειμένη όχι μόνο την παράταξή του, αλλά ως πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, εκθέτει και τη Βουλή απέναντι στους οργανωμένους ασθενείς, τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και την κοινωνία. Ως εκτούτου, τον καλούμε να απολογηθεί και να τερματίσει αμέσως την επιζήμια για το σύστημα υγείας αντιπαράθεση μαζί τους.

ΔΗΣΥΑΚΕΛ

