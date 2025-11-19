Ενέκρινε τη συμφωνία για την ΑΤΑ το Γενικό Συμβούλιο ΠΕΟ

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ αποφάσισε την έγκριση της καταρχήν μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ, σε συνεδρία του την Τετάρτη.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΕΟ σημειώνει τη σημασία του θεσμού της ΑΤΑ, ως εργαλείο που αναπληρώνει σε σημαντικό βαθμό την αγοραστική δύναμη των μισθών, αναφέροντας ότι ο θεσμός βρισκόταν υπό την έντονη αμφισβήτηση των εργοδοτικών οργανώσεων διαχρονικά. «Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και σε αυτή την διαπραγμάτευση επιχείρησαν να περάσουν θέσεις που είτε οδηγούν στην κατάργηση είτε σε αποδόμηση της φιλοσοφίας του θεσμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το συνδικαλιστικό κίνημα μπήκε σε αυτή την διαπραγμάτευση με ενότητα, συναντίληψη και ξεκάθαρους στόχους, και, όταν χρειάστηκε, προχώρησε και σε λήψη δυναμικών μέτρων με την παναπεργία που πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2025.

«Εκ του αποτελέσματος είναι ξεκάθαρο ότι αποτράπηκε η προσπάθεια αμφισβήτησης και αποδόμησης του θεσμού της ΑΤΑ. Είναι πολύ σημαντικό ότι η συμφωνία είναι μόνιμη και δεν τίθεται πλέον θέμα εισαγωγής άλλων παραμέτρων για απόδοση της πέραν από τα συμφωνηθέντα. Η ΑΤΑ παγιώνεται ως θεσμός στο εργασιακό σύστημα της Κύπρου», λέει η ΠΕΟ.

Όπως αναφέρεται, η βασική διεκδίκηση της ΠΕΟ και του υπόλοιπου συνδικαλιστικού κινήματος από την αρχή των συζητήσεων ήταν η πλήρης απόδοση της ΑΤΑ. «Ο στόχος επιτεύχθηκε», αναφέρει η συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς, βάσει της καταρχήν μόνιμης συμφωνίας η ΑΤΑ θα αποδοθεί στο 80% τον Ιανουάριο του 2026, 90% τον Ιούλιο του 2026 και στο 100% από τον Ιούλιο του 2027 και εντεύθεν.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η απόδοση της ΑΤΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα χωρίς οποιαδήποτε στοιχεία που να την αποδομούν, όπως η διασύνδεση της με άλλα στοιχεία (παραγωγικότητα – ανταγωνιστικότητα της οικονομίας) ή το ποσοστό ανάπτυξης.

Μέρος της συμφωνίας είναι και ο καθορισμός ανώτατου ορίου πληθωρισμού στο 4% ως προς την απόδοση της ΑΤΑ. Όπως αναφέρει η ΠΕΟ, τα τελευταία 30 χρόνια, με δύο μεγάλες διαδοχικές κρίσεις, μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις ο πληθωρισμός ήταν πέραν του 4%. «Ζυγίζοντας όλα τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη επίτευξη του κύριου στόχου, εκτιμήσαμε ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό», αναφέρεται.

Ακόμα, σημειώνεται ότι βασική διεκδίκηση ήταν και η ΑΤΑ ως βασικός όρος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας να καλύψει όλους τους εργαζόμενους. «Προς την κατεύθυνση αυτή καταθέσαμε από κοινού με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που μετείχαν στις διαπραγματεύσεις συγκεκριμένη πρόταση έτσι που το αποτέλεσμα της συμφωνίας να επεκταθεί είτε μέσα από σχετική νομοθετική ρύθμιση, είτε με οποιονδήποτε άλλο μέσο επιλεγεί ή κριθεί πρόσφορο», αναφέρεται.

«Παράλληλα διεκδικήσαμε δεσμεύσεις που να διασφαλίζουν την εφαρμογή των συμφωνηθέντων σε όλους τους εργαζόμενους στους κλάδους που υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όπως στο διάταγμα για τον κατώτατο μισθό περιληφθεί πρόνοια για ετήσια αναπροσαρμογή του με βάση της ΑΤΑ», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ΠΕΟ, με τη συμφωνία γίνεται ένα σημαντικό βήμα στην απόδοση της ΑΤΑ στον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, στοιχείο που επηρεάζει θετικά χιλιάδες εργαζόμενους, κυρίως νέους που μπαίνουν στην εργασία. Η ΑΤΑ θα αποδίδεται συσσωρευτικά ανά δυο έτη, με πρώτη φορά στην αναθεώρηση του διατάγματος το 2026.

«Η συγκεκριμένη πρόνοια της συσσωρευτικής ανά διετία απόδοσης της ΑΤΑ θα συζητηθεί εκ νέου το 2028. Αυτό αφήνει ανοικτή την δυνατότητα για συνέχιση της διεκδίκησης της ετήσιας προσαρμογής του κατώτατου μισθού με βάση την ΑΤΑ», εκτιμά η συντεχνία.

Στη συμφωνία υπάρχει επίσης επαναβεβαίωση της δέσμευσης των μερών που τη συνυπογράφουν για πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων. Αυτή η πρόνοια θα αξιοποιηθεί από την ΠΕΟ εκεί και όπου παρουσιάζονται φαινόμενα παραβίασης της συμφωνίας, σημειώνεται.

«Η προσπάθεια για εφαρμογή της ΑΤΑ για όλους τους εργαζόμενους συνεχίζεται. Ανοίξαμε με τον αγώνα μας τον δρόμο», λέει η ΠΕΟ, σημειώνοντας ότι οι θέσεις που κατέθεσαν οι εργοδότες στις διαπραγματεύσεις για την ΑΤΑ, ότι οι πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων εφαρμόζονται μόνο για τα μέλη των Συντεχνιών, η άρνηση για μέτρα που να καθιστούν καθολικές και δεσμευτικές βασικές πρόνοιες των συμβάσεων επιβεβαιώνουν την ορθότητα της διεκδίκησης προς την κυβέρνηση για ενέργειες που να υποστηρίζουν την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

«Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην εισαγωγή υποστηρικτικής νομοθεσίας που να διασφαλίζει την ΑΤΑ και άλλες βασικές πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους» και «να προχωρήσει σε μέτρα που να καθιστούν υποχρεωτική την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όσους οικονομικούς φορείς αναλαμβάνουν συμβάσεις στου δημοσίου και επιχορηγήσεις από το κράτος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε σχέδιο δράσης με μέτρα που να οδηγούν στην αύξηση των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, όπως απορρέει και από την οδηγία της ΕΕ για το κατώτατο μισθό, με στόχο η κάλυψη να φτάσει στο 80% των εργαζομένων.

«Το Γενικό Συμβούλιο χαιρετίζει την ενότητα, την αποφασιστικότητα και τη μαχητικότητα που επέδειξαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι για υπεράσπιση της ΑΤΑ, για διεκδίκηση της πλήρους επαναφοράς και επέκταση της ΑΤΑ ώστε να καλύψει τους εργαζόμενους που λαμβάνουν κατώτατο μισθό και τους χιλιάδες εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν κάλυψη από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και δεν λαμβάνουν σήμερα ΑΤΑ», αναφέρει η συντεχνία.

Προστίθεται ότι ο αγώνας για επέκταση του θεσμού και για ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις συνεχίζεται. Προς αυτή την κατεύθυνση η ΠΕΟ αναφέρει ότι θα εργαστεί με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα με στόχο «να παραμείνουμε ενωμένοι και με αποφασιστικότητα να προασπιστούμε τις δίκαιες διεκδικήσεις μας».

Καταληκτικά, το ΓΣ της ΠΕΟ στέλνει μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης προς όλους τους εργαζομένους, υπενθυμίζοντας ότι «ο αγώνας και η συλλογική διεκδίκηση αποτελεί το πιο αποτελεσματικό ανάχωμα της εργατικής τάξης. Αυτό επιτυγχάνεται με οργάνωση και περαιτέρω ενίσχυση της συνδικαλιστικής πυκνότητας. Αντλώντας δύναμη από την δύναμη μας μπορούμε να παλεύουμε με τη βεβαιότητα ότι θα διευρύνουμε τις κατακτήσεις μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ