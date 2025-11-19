Σε συναγερμό η Πολωνία: Στέλνει 10.000 στρατιώτες σε κρίσιμες υποδομές και προειδοποιεί για επιθέσεις μέσα στα Χριστούγεννα

Η Πολωνία ετοιμάζει την ανάπτυξη δέκα χιλιάδων στρατιωτών με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών σε όλη τη χώρα, ώστε να αποτραπούν ενέργειες δολιοφθοράς και να ενισχυθεί το επίπεδο ασφάλειας για τους πολωνούς πολίτες, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ Καμίς.

Το σχέδιο αυτό αποτελεί απάντηση στα περιστατικά δολιοφθοράς που σημειώθηκαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και τα οποία ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι χαρακτήρισε ως μορφή κρατικής τρομοκρατίας από τη Ρωσία.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων Βιεσουάφ Κουκούλα προειδοποίησε ότι οι μεγαλύτερες νύχτες του χειμώνα και η περίοδος των Χριστουγέννων ενδέχεται να θεωρηθούν από τους εχθρούς της χώρας ως η πιο κατάλληλη στιγμή για επίθεση. Τόνισε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα έχουν πολύ μεγάλες νύχτες, κάτι που προσφέρει φυσική κάλυψη για παρόμοιες ενέργειες, ενώ υπενθύμισε πως σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα αρχίζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων, περίοδος κατά την οποία η πλειονότητα των πολιτών θα ταξιδεύει κυρίως με δημόσια μέσα μεταφοράς. Όπως είπε, αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορούσε να θεωρηθεί από τους εχθρούς ως κατάλληλο για να πλήξουν την ασφάλεια της χώρας και υπογράμμισε ότι αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι προθέσεις της Ρωσίας παραμένουν αμετάβλητες και ότι τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων δείχνουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών περιστατικών που μπορεί να συμβούν.

Νωρίτερα σήμερα η Πολωνία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών καθώς και αεροσκάφους έγκαιρης προειδοποίησης τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά από ρωσικές επιδρομές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περιοχές της δυτικής Ουκρανίας κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Η διοίκηση επιχειρήσεων ανακοίνωσε ότι μαχητικά ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν άμεσα και ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης τέθηκαν σε μέγιστο επίπεδο ετοιμότητας.

Η χώρα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή μετά τα περιστατικά δολιοφθοράς που αποδίδονται στη Ρωσία. Χθες η Βαρσοβία ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το επίπεδο απειλής σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τον στρατό για την προστασία κρίσιμων υποδομών. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από ενέργειες δολιοφθοράς ρωσικής προέλευσης, όπως η έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβίας Λούμπλιν που συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα.

Το κλίμα ανησυχίας αποτυπώνεται και στη δήλωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγού Βίσλαβ Κούκουλα, ο οποίος ανέφερε ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο και ότι η Πολωνία έχει εισέλθει σε προπολεμική φάση.