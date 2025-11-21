Στροβολιώτες υπομονή: Μέσα του 2026 θα αρχίσει η κατασκευή γεφυριού στην Αλεξανδρουπόλεως - Τι λέει ο Δήμαρχος

Ήταν Φεβρουάριος του 2019 που ο Δήμος Στροβόλου, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει με το έργο που θα ένωνε την Λεωφόρο Αρχαγγέλου με την Λεωφόρο Στρόβολο, δια μέσου του γεφυριού της οδού Αλεξανδρουπόλεως. Το συγκεκριμένο γεφύρι, αποτελεί βραχνά, καθότι εδώ και χρόνια στη πρώτη δυνατή μπόρα υπερχειλίζει μαζί με το γεφύρι της Αγίας Μαρίνας και του Ερυθρού Σταυρού, όπως είναι γνωστά, ιδιαίτερα στους Στροβολιώτες. Το γεφύρι της Αλεξανδρουπόλεως παραμένει το «γεφύρι της Άρτας» του Στροβόλου, με τη λύση να μετατίθεται, όπως πληροφορούμαστε, για τα μέσα του 2026.

Παρά τις πρώτες ενέργειες που ξεκίνησαν από το 2019, δηλαδή έξι ολόκληρα χρόνια πριν, τα έργα αναμένεται να αρχίσουν -εκτός απροόπτου- στα μέσα του 2026, με τον Δήμο Στροβόλου να επιδιώκει να κλείσει μια πληγή που χωρίζει την περιοχή στα δύο με την πρώτη σοβαρή βροχόπτωση. Το σημείο θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα κατά μήκος του Πεδιαίου. Πληροροφίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι τα Δημόσια Έργα θα προχωρήσουν σε προκήρυξη διαγωνισμού τον Ιανουάριο του 2026 και εκτός απροόπτου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του ίδιου έτους θα αρχίσει και το έργο.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Η ανάγκη ολοκληρωμένης παρέμβασης αναγνωρίστηκε από το 2019, όταν παρουσιάστηκε το ρυθμιστικό σχέδιο για την κατασκευή νέου δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που θα συνδέει τη Λεωφόρο Στροβόλου με τη Λεωφόρο Αρχαγγέλου. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού περιλαμβάνονταν αναβαθμίσεις στο δευτερεύον οδικό δίκτυο (Αλεξανδρουπόλεως, Βοσπόρου, Κανάρη, Μακεδονίτισσας) και η κατασκευή δύο νέων γεφυρών στον Πεδιαίο: μιας μεταξύ Λεωφόρου Στροβόλου και Ελαιώνων και μιας δυτικά της Αλεξανδρουπόλεως, με κατεδάφιση της υφιστάμενης προβληματικής γέφυρας. Παρά την αρχική τεχνική ωριμότητα, το έργο καθυστέρησε λόγω μελετών, κατατμήσεων και αναθεωρήσεων σχεδιασμών που έγιναν λόγω αντιδράσεων από κατοίκους της περιοχής.

Κρίσιμη υποδομή

Η κατασκευή της νέου γεφυριού, δίπλα από το υφιστάμενο που θα κατεδαφιστεί, δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο, αλλά κρίσιμο στοιχείο για την καθημερινή μετακίνηση σε μια περιοχή όπου η κυκλοφορία αυξάνεται σταθερά και οι διαθέσιμες διαδρομές πάνω από τον Πεδιαίο είναι λίγες. Σε αυτή τη κατάσταση, αναμένεται να προστεθεί εξάλλου ακόμη ένα πρόβλημα, που αφορά στην έναρξη εργασιών στον παλαιό πυρήνα Στροβόλου. Το υπάρχον γεφύρι επηρεάζει δε, σχολικές μετακινήσεις, πρόσβαση σε υπηρεσίες και τη γενικότερη διαμπερή κυκλοφορία στον Στρόβολο.Το νέο γεφύρι προβλέπεται να είναι ανυψωμένο, με ενισχυμένη κοίτη και σύγχρονα υδραυλικά έργα ώστε να αντέχει στις υπερχειλίσεις. Θα περιλαμβάνει επίσης ασφαλείς διαβάσεις πεζών και ποδηλατών, ιδιαίτερα αναγκαίες σε μια περιοχή όπου, στις βροχές, η μετακίνηση γίνεται επικίνδυνη. Παράλληλα εξετάζονται οι αναβαθμίσεις των οδών Βοσπόρου και Κανάρη, με στόχο τη δημιουργία ενιαίου οδικού δικτύου που θα απορροφά καλύτερα την κυκλοφορία και θα μειώνει την πίεση σε ήδη επιβαρυμένους δρόμους.

Διαμαρτυρίες και... υπομονή!

Οι κάτοικοι έχουν ζήσει επανειλημμένα τον αποκλεισμό της περιοχής. Μέχρι και πριν λίγες ημέρες έπειτα από την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε, ο δρόμος μετατράπηκε σε ορμητικό ρεύμα σε μόλις λίγα λεπτά και η Αστυνομία προχωρούσε σε αποκλεισμούς για την ασφάλεια των διερχομένων. Προβλήματα εμφανίζονται και σε άλλα σημεία, όπως στο γεφύρι της Αγίας Μαρίνας και στη περιοχή Ερυθρού Σταυρού, όμως η Αλεξανδρουπόλεως παραμένει το πιο συχνά πλημμυρισμένο «σημείο μηδέν». Από την άλλη ο Δήμος Στροβόλου φιλοδοξεί ότι τα έργα του 2026 θα σημάνουν το τέλος μιας πολύχρονης ταλαιπωρίας. Αν δεν υπάρξουν νέες καθυστερήσεις, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί, η περιοχή θα αποκτήσει επιτέλους μια ασφαλή και λειτουργική σύνδεση, ανθεκτική στα χειμερινά φαινόμενα.

Τι αναφέρει ο Δήμαρχος

Ο δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, μιλώντας στον «Πολίτη», ανέφερε ότι «το γεφύρι της Αλεξανδρουπόλεως αποτελεί εδώ και χρόνια μια ανοιχτή πληγή για τον Στρόβολο και μια πηγή ταλαιπωρίας για χιλιάδες δημότες μας. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, τονίζει. «Έχουμε πλέον στα χέρια μας ολοκληρωμένες μελέτες και, σε συνεργασία με τα Δημόσια Έργα, προχωρούμε στο τελικό στάδιο, ώστε η προκήρυξη προσφορών να γίνει εντός του 2026 και η κατασκευή να ξεκινήσει στα μέσα της χρονιάς». Ο κ. Σταυρινίδης σημείωσε ότι γνωρίζει «πολύ καλά την αγανάκτηση του κόσμου κάθε φορά που μια δυνατή βροχή μετατρέπει τον δρόμο σε ορμητικό ρεύμα και κόβει την περιοχή στα δύο», ενώ πρόσθεσε ότι ακούει και τις αντιδράσεις όσων δεν θέλουν το εν λόγω έργο, (δεδομένου ότι το γεφύρι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού). Εξήγησε ότι το έργο των Δημοσίων Έργων προνοεί κατασκευή νέας γέφυρας, δίπλα από την υφιστάμενη που θα καταργηθεί. Επιπλέον τονίζει πως «ένα άλλο έργο που θα βοηθήσει την μη υπερχείλιση, είναι ο οχετός που κατασκευάζεται με την βελτίωση της οδού Τσερίου, και είναι επίσης ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο.

Ο Δήμαρχος, διαβεβαίωσε ότι η νέα γέφυρα «θα λύσει οριστικά ένα πρόβλημα δεκαετιών, θα είναι υπερυψωμένη, πλήρως θωρακισμένη με σύγχρονα υδραυλικά έργα και ασφαλείς διαβάσεις για πεζούς και ποδηλάτες». Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «ο Στρόβολος αξίζει υποδομές ανθεκτικές και ασφαλείς. «Με στοχευμένο σχεδιασμό και σωστή επίβλεψη, τα έργα του 2026 θα σημάνουν το τέλος της ταλαιπωρίας και την αρχή μιας πραγματικά λειτουργικής σύνδεσης για ολόκληρη την περιοχή» κατέληξε.