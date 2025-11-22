Φόνος εκ προμελέτης στα Κονιά: Υπέκυψε ο 26χρονος – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Υπέκυψε στα τραύματα του ο 26χρονος που δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι το βράδυ της Τετάρτης έξω από περίπτερο στα Κονιά της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, ο 26χρονος ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, υπέκυψε στα τραύματα του γύρω στις 2.44 σήμερα τα ξημερώματα.

Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Αντωνίου, 26 ετών από την Πάφο.



Σύμφωνα με την Αστυνομία εναντίον του 58χρονου συλληφθέντα, ο οποίος ήδη τελεί υπό κράτηση, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για φόνο εκ προμελέτης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη γύρω στις 3.48 σήμερα τα ξημερώματα.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.