Ο ΔΗΣΥ ζητά κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου

Στήριξη ασθενέστερων στρωμάτων μέσω φορολογικής μεταρρύθμισης ζητούν Βουλευτές

Τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων μέσω της προωθούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης ζήτησαν μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των νομοσχεδίων για υλοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, δήλωσε ότι «η φορολογική αβεβαιότητα πρέπει να λήξει το συντομότερο. Στόχοι μας», όπως είπε, «πρέπει να είναι, πρώτον, η ενίσχυση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, δεύτερον, η στήριξη των οικογενειών με παιδιά και φοιτητές, τρίτον, η βελτίωση της επιχειρηματικότητας και, τέταρτον, η απλοποίηση και η προβλεψιμότητα του φορολογικού συστήματος». 

Αναφερόμενος στο τέλος χαρτοσήμου, είπε ότι πρέπει να καταργηθεί πλήρως. «Όπως λέχθηκε και από τον ίδιο τον Έφορο (Φορολογίας), πρόκειται για μια αναχρονιστική φορολογία με μεγάλο διοικητικό κόστος και έσοδα που μάλλον θα είναι κάτω από €20 εκατομμύρια τον χρόνο», σημείωσε. 

Επιπρόσθετα, ο κ. Κουλλά ανέφερε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση δεν πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «υπάρχει περιθώριο για λελογισμένη φορολογική ελάφρυνση για επιχειρήσεις και νοικοκυριά». 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, αναφερόμενος στην πρόταση για αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος από τις €19.500 στις €20.500, δήλωσε ότι προεκλογικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποσχέθηκε ως αφορολόγητο εισόδημα τις €24.500. «Ας σταματήσουμε σε αυτό το κράτος να θεωρούμε ότι η εξαπάτηση του πολίτη, η εξαπάτηση του ψηφοφόρου είναι κάτι φυσιολογικό», είπε. 

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. «Είχαμε και έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να μειώσουμε αυτές τις κοινωνικές ανισότητες με τη φορολογική μεταρρύθμιση, να κάνουμε δηλαδή μια δίκαιη ανακατανομή του πλούτου. Αντ’ αυτού, η πρόταση της Κυβέρνησης διευρύνει περαιτέρω την αδικία», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

