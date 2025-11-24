Οι ενέργειες ΑνΑΔ για αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού στην Επ. Οικονομικών

Στις ενέργειες της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού επικεντρώθηκε τη Δευτέρα η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τον προϋπολογισμό της Αρχής το 2026.

Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν επίσης για την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχεδίου, στη βάση του οποίου οι αυτοεργοδοτούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στα προγράμματα της ΑνΑΔ.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος της Αρχής, Κωνσταντίνος Φελλάς, είπε ότι ο προϋπολογισμός για το 2026 καταρτίστηκε σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο 2026-2028 για την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας του συστήματος κατάρτισης.

Όπως ανέφερε, στο σύνολό του ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα €64,5 εκ. έναντι €63,5 εκ. για το 2025, και έξοδα €77,6 εκ. έναντι €73 εκ. το 2025, προσθέτοντας ότι το προβλεπόμενο έλλειμμα θα καλυφθεί από το πλεόνασμα του ταμείου ανάπτυξης της αρχής.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, αφού εξέφρασε εκ μέρους της επιτροπής τη θετική άποψη για τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, ζήτησε πληροφορίες για τις ενέργειες αναβάθμισης των δραστηριοτήτων κατάρτισης, ενώ η συνάδελφός του, Σάβια Ορφανίδου, ρώτησε αν υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία για την ένταξη των καταρτιζόμενων στην αγορά εργασίας και κατά πόσο η ΑνΑΔ συμμετέχει στη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών.

Απαντώντας, ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής, Γιάννης Μουρουζίδης, είπε ότι η ποιότητα του συστήματος κατάρτισης διασφαλίζεται μέσω της πιστοποίησης κέντρων, δομών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ διεξάγονται και επιτόπιοι έλεγχοι.

Για την ενσωμάτωση των καταρτιζόμενων στην αγορά εργασίας, είπε ότι διεξάγονται συναντήσεις με πρώην ανέργους για συλλογή στοιχείων, χαρακτηρίζοντας τα αποτελέσματα πολύ θετικά, καθώς το 92% συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης βρίσκονταν σε απασχόληση, εκ των οποίων το 75% στην επιχείρηση που προσλήφθηκαν αρχικά.

Σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, είπε ότι είναι εκτός αρμοδιότητας αρχής, ωστόσο διοχετεύονται στοιχεία στο Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εργασίας για καθοδήγηση μαθητών και ανέργων αντίστοιχα, κάνοντας λόγο παράλληλα για αναντιστοιχία δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας στην Κύπρο.

Σε ερώτηση του Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδης, αναφορικά με τις ενέργειες που γίνονται για στήριξη των αυτοεργοδοτούμενων, ο κ. Μουρουζίδης είπε ότι εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο για ένταξη των αυτοεργοδοτούμενων στην Αρχή με την καταβολή του σχετικού τέλους, το οποίο θα συζητηθεί προσεχώς στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής.

Σε ερώτηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστοφίδης, αν υπάρχει σχεδιασμός για στόχευση σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εύρεσης απασχόλησης, ο ΓΔ της Αρχής είπε ότι υπάρχει ειδικό σχέδιο για άτομα που υστερούν σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να διευκολυνθεί η εισδοχή τους στην αγορά εργασίας.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Χριστοφίδη για την πρόοδο αναφορικά με την αναδιάρθρωση της ΑνΑΔ και αν υπάρχουν νέες προσλήψεις, ο κ. Μουρουζίδης είπε ότι διεξήχθη μελέτη από εξωτερικό οίκο και εσωτερική διαβούλευση, οι οποίες κατέληξαν σε εισήγηση προς το Υπουργείο Εργασίας για δημιουργία 14 νέων θέσεων, συμπληρώνοντας ότι η απάντηση του Υπουργείου ήταν θετική και το θέμα βρίσκεται πλέον στο Υπουργείο Οικονομικών.

Σε άλλε ερώτηση τέλος για τις εξελίξεις αναφορικά με τα πρότυπα επαγγελματικά προσόντα, ο ΓΔ της Αρχής είπε ότι τα εγκεκριμένα πρότυπα υφίστανται, ωστόσο λόγω του προαιρετικού τους χαρακτήρα τυγχάνουν περιορισμένης υιοθέτησης, με τις τρέχουσες επαφές για προώθηση να επικεντρώνονται στον τομέα των κατασκευών.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συζήτησης, ο κ. Παντελίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το νομοσχέδιο με βάση το οποίο οι αυτοεργοδοτούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στα προγράμματα της Αρχής.

«Αυτή η δυνατότητα είναι μία πάγια θέση μας, καθώς θεωρούμε ότι η αυτοεργοδοτούμενοι πρέπει να έχουν τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που έχουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σε σχέση με την κατάρτιση, την εκπαίδευση, τη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων τους και κρίνουμε ότι αυτή η εξέλιξη και η υπερψήφιση, με το καλό, το συντομότερο δυνατόν, ενός τέτοιου νομοσχεδίου, θα συμβάλει στην ακόμα περαιτέρω βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της κυπριακής οικονομίας και της κυπριακής κοινωνίας», σημείωσε σχετικά.

