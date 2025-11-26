Η ADEL στην Κύπρο: Η διαδρομή που θα ακολουθήσει και τι να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, τι λέει το Τμ. Μετεωρολογίας

Η κακοκαιρία ADEL ξεκινά το... ταξίδι της με πέρασμά της από την Ελλάδα πριν φτάσει προς την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Σύμφωνα με τον Ανδρέα Χατζηγεωργίου, λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας, το σύστημα χαμηλής πίεσης θα ακολουθήσει μια διαδρομή που αναμένεται να φέρει σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού το Σάββατο με τοπικά έντονα φαινόμενα, πτώση θερμοκρασίας και προειδοποιήσεις. Μάλιστα την Κυριακή η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι και έξι βαθμούς σε σύγκριση με το Σάββατο.

Πώς ξεκίνησε η ADEL και ποια είναι η πορεία της στην Ελλάδα

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηγεωργίου στο politis.com.cy, η ADEL άρχισε να επηρεάζει την Ελλάδα από τα δυτικά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και επεισόδια χαλαζόπτωσης, τα οποία κορυφώνονται Πέμπτη και Παρασκευή. «Το σύστημα είναι αρκετά οργανωμένο και μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βορειοδυτικά. Αυτές αλληλεπιδρούν με τη θερμή και υγρή ατμόσφαιρα της χώρας προκαλώντας έντονη αστάθεια» επισημαίνει.

Οι πιο επηρεασμένες περιοχές στην Ελλάδα είναι η Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, καθώς και το Βορειοανατολικό Αιγαίο όπου τα φαινόμενα χαρακτηρίζονται έντονα και εκτεταμένα.

Από το Αιγαίο προς την Κύπρο και το ταξίδι μέχρι το Σάββατο

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγεωργίου, η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικά και νοτιοανατολικά περνώντας πάνω από το Αιγαίο προτού προσεγγίσει την περιοχή μας. «Καθώς το σύστημα βυθίζεται προς την Ανατολική Μεσόγειο χάνει μέρος της έντασής του. Παρ’ όλα αυτά η ψυχρή αέρια μάζα που το συνοδεύει θα είναι αρκετή για να προκαλέσει καταιγίδες στη χώρα μας» σημειώνει.

Η άφιξη στην Κύπρο αναμένεται αργά το απόγευμα του Σαββάτου, αρχικά στα δυτικά και βόρεια όπου θα εκδηλωθούν οι πρώτες καταιγίδες. «Με τη διέλευσή του από το Αιγαίο ενισχύεται η αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι με το που πλησιάζει στην Κύπρο θα δούμε τα φαινόμενα να αναπτύσσονται προοδευτικά σε όλο το νησί κατά τη διάρκεια της νύχτας» αναφέρει ο κ. Χατζηγεωργίου.

Τι περιμένουμε στην Κύπρο και η Κίτρινη Προειδοποίηση

Το σύστημα, αν και εξασθενημένο σε σχέση με ό,τι πλήττει την Ελλάδα, θα είναι αρκετό για να οδηγήσει το Τμήμα Μετεωρολογίας στην έκδοση Κίτρινης Προειδοποίησης για ισχυρές τοπικές καταιγίδες.

«Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα σε μικρά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές του δυτικού και βόρειου τόξου» διευκρινίζει. Παράλληλα, η έλευση της ADEL θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου 6 βαθμούς, με τις μέγιστες την Κυριακή να πέφτουν στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. «Η αλλαγή θα γίνει αισθητή αφού μετά από μια σειρά ημερών με πιο ήπιες θερμοκρασίες μπαίνουμε σε πιο κρύο καιρό συμβατό με την εποχή» τονίζει ο λειτουργός.

Το χρονοδιάγραμμα των φαινομένων στην Κύπρο

Αργά το απόγευμα και βράδυ Σαββάτου. Εκδήλωση καταιγίδων δυτικά και βόρεια, σταδιακά και αλλού.

Εκδήλωση καταιγίδων δυτικά και βόρεια, σταδιακά και αλλού. Νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Αστάθεια στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού.

Αστάθεια στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Πρωί και μεσημέρι Κυριακής. Μικρό διάλειμμα με τοπικές νεφώσεις.

Μικρό διάλειμμα με τοπικές νεφώσεις. Απόγευμα Κυριακής και μετά. Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες.

Όπως καταλήγει ο κ. Χατζηγεωργίου, «το σύστημα δεν αναμένεται να είναι ακραίο αλλά θα δώσει φαινόμενα που χρειάζονται προσοχή ειδικά το βράδυ του Σαββάτου. Είναι η πρώτη πιο ουσιαστική κακοκαιρία του Δεκεμβρίου».