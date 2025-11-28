Λεμεσός: Απεβίωσε η 66χρονη από τροχαίο τον Ιούλιο - Την είχε παρασύρει όχημα

Αναφορικά με τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε στις 30/07/2025 στη Λεμεσό, η 66χρονη Ανδρούλλα Σιριβιανού τέως από τη Λεμεσό, απεβίωσε σήμερα.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της 66χρονης, θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Το τροχαίο

Η τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε στις 30 Ιουλίου, γύρω στις 7.00 το απόγευμα, σε περιοχή της Λεμεσού, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε 66χρονη πεζή, η οποία επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση, η 66χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της πόλης.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η 66χρονη υπέστη κάταγμα κρανίου και αιμάτωμα και νοσηλεύοταν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηριζόταν σοβαρή έως κρίσιμη.