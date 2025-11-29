Σύλληψη 46χρονου για υπόθεση πυροβολισμού και πρόκληση κακόβουλης ζημιάς στη Μεσόγη

Στην σύλληψη 46χρονου Ελληνοκύπριου από χωριό της επαρχίας Πάφου προχώρησε η Αστυνομία Πάφου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση μεταφοράς και χρήσης πυροβόλου όπλου σε κατοικημένη περιοχή, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς και απειλής βιαιοπραγίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το συμβάν μεταξύ δύο προσώπων σημειώθηκε στο χωριό της Μεσόγης της Πάφου σήμερα ξημερώματα του Σαββάτου όταν ο 46χρονος φέρεται να πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο στον αέρα και έξω από το σπίτι στενού συγγενικού του προσώπου.

Ο παραπονούμενος ηλικίας 49 ετών κατήγγειλε στην αστυνομία ότι με τον 46χρονο που είναι συγγενικό του πρόσωπο, με τον οποίο έχουν κτηματικές διαφορές φέρεται να συναντήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε νυκτερινό κέντρο στην παρουσία και τρίτου προσώπου και υπήρξε μεταξύ τους λεκτική αντιπαράθεση.

Όπως κατήγγειλε τα ξημερώματα άκουσε έξω από το σπίτι του τρεις πυροβολισμούς που ρίχθηκαν κατά πάσα πιθανότητα με κυνηγετικό όπλο.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων της Αστυνομία μέλη της δύναμις εντόπισαν σκάγια κυνηγετικού όπλου σε σημείο της κατοικίας του παραπονούμενου.

Ακολούθησε η σύλληψη του 46χρονου με τις ανακρίσεις να συνεχίζονται.

Η Αστυνομία Πάφου διερευνά υπόθεση.