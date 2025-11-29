Πώς κατάφεραν επιτήδειοι να πάρουν 78 χιλιάδες - Υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου στη Λάρνακα

Νέα υπόθεση απάτης που φέρεται να διενεργήθηκε μέσω διαδικτύου με θύμα εταιρεία που εδρεύει στη Λάρνακα και λεία 78.000 ευρώ, διερευνά η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, καταγγέλθηκε χθες στην Αστυνομία, από Διευθυντή εταιρείας, η οποία εδρεύει στη Λάρνακα, ότι μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με συνεργάτιδα εταιρεία, συμφωνήθηκε η πληρωμή ποσού 78 χιλιάδων ευρώ.

«Οι δράστες της απάτης, αφού φαίνεται να απέκτησαν παράνομα πρόσβαση στη διαδικτυακή επικοινωνία των δύο εταιριών, απέστειλαν μήνυμα μέσω e-mail προς την κυπριακή εταιρεία, από λογαριασμό e-mail που ομοίαζε με το e-mail της συνεργάτιδας εταιρείας, αναφέροντας πως ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα πρέπει να γίνει η πληρωμή αλλάχθηκε και ανάφεραν τα στοιχεία δήθεν νέου λογαριασμού», προστίθεται.

Σημειώνεται πως «η εταιρεία στη Λάρνακα, προχώρησε σε έμβασμα του ποσού, στον δήθεν νέο λογαριασμό».

Αναφέρεται πως «σε νέα επικοινωνία με τη συνεργάτιδα εταιρεία διαπιστώθηκε η απάτη».