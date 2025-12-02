Τοπικές νεφώσεις και ήπιες θερμοκρασίες στο σημερινό «μενού» του καιρού - Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως μεταβλητοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. 

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Παρασκευή, θα σημειώσει μικρή άνοδο.

