Εκτός διορισμών η Άννα Αριστοτέλους – Απαντήσεις από το Υπουργικό ζητά ο Τριανταφυλλίδης μέσω επείγουσας επιστολής

Επείγουσα επιστολή προς τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου απέστειλε ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, ζητώντας να διευκρινιστεί άμεσα σε ποια υπηρεσία του Δημοσίου πρέπει να παρουσιαστεί η πελάτισσά του από τις 2 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία τυπικά λήγει η περίοδος διαθεσιμότητάς της.

Η κ. Αριστοτέλους έχει διοριστεί από την 1η Δεκεμβρίου στη θέση Γενικού Διευθυντή, χωρίς όμως να της έχει αποδοθεί συγκεκριμένη θέση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αναμένεται να εξετάσει στις 5 Δεκεμβρίου αίτημα για εκ νέου τοποθέτησή της σε διαθεσιμότητα, αίτημα στο οποίο η ίδια αντιτίθεται.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι το ζήτημα είναι άμεσο, καθώς η κ. Αριστοτέλους δεν προτίθεται να λάβει άδεια ούτε να αποδεχτεί οποιαδήποτε αποκοπή απολαβών για μη εκτέλεση καθηκόντων, από τη στιγμή που η ίδια δεν ευθύνεται για την απουσία τοποθέτησής της.

Ο δικηγόρος της ζητά όπως ενημερωθεί αμέσως «σε ποια Υπηρεσία του Δημοσίου οφείλει να παρουσιαστεί» για να ασκήσει τα καθήκοντά της.

