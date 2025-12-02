AEGEAN και Hermes Airports εγκαινίασαν την απευθείας πτήση Λάρνακα - Βρυξέλλες

AEGEAN και Hermes Airports εγκαινίασαν την 1η Δεκεμβρίου 2025 τη νέα απευθείας πτήση Λάρνακα - Βρυξέλλες, η οποία ενώνει την Κύπρο, προεδρεύουσα το 1ο εξάμηνο του 2026 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την πρωτεύουσα του Βελγίου, καρδιά της ενωμένης Ευρώπης. Η έναρξη του δρομολογίου εορτάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου στο Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας, "Γλαύκος Κληρίδης".

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, "η απευθείας αεροπορική σύνδεση Λάρνακας – Βρυξελλών διασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε έναν στρατηγικής σημασίας ευρωπαϊκό προορισμό, ενόψει και της επικείμενης κυπριακής προεδρίας της ΕΕ".

Συγκεκριμένα, για τον μήνα Δεκέμβριο, η AEGEAN θα πραγματοποιεί τρεις απευθείας πτήσεις σε εβδομαδιαία βάση, ενώ, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Ιουνίου 2026, οι πτήσεις προγραμματίζεται να αυξηθούν σε πέντε εβδομαδιαίως.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, η έναρξη του νέου δρομολογίου εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της AEGEAN για το 2026, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, αύξηση χωρητικότητας κατά 8% σε σχέση με το 2025, με τις προσφερόμενες θέσεις από και προς την Κύπρο να ανέρχονται συνολικά σε 1,5 εκατ.

Προσθέτει ότι η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της κυπριακής αγοράς για την εταιρεία και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη διαρκή ενίσχυση της συνδεσιμότητας του νησιού.

Η Μαρίνα Βάλβη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της AEGEAN εξέφρασε την ευαρέσκειά της για την απευθείας σύνδεση Λάρνακας–Βρυξελλών, ένα δρομολόγιο υψηλής προστιθέμενης αξίας τόσο για το κυπριακό επιβατικό κοινό όσο και για τους διεθνείς επισκέπτες του νησιού.

Ανέφερε ότι "η AEGEAN παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου, προσφέροντας αξιόπιστες και ποιοτικές ταξιδιωτικές επιλογές που διευκολύνουν την πρόσβαση προς σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς".

Οπως είπε η κ. Βάλβη, "σε στενή συνεργασία με την Hermes Airports, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην παρουσία μας στο νησί, παρέχοντας στους επιβάτες την άνεση, την εξυπηρέτηση και το υψηλό επίπεδο ταξιδιωτικής εμπειρίας που χαρακτηρίζουν την AEGEAN γιε περισσότερα από 26 χρόνια".

Στον χαιρετισμό της, η Μαρία Κουρούπη, Διευθύντρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports δήλωσε ότι "η έναρξη της νέας απευθείας σύνδεσης Λάρνακας–Βρυξελλών αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου".

Πρόσθεσε ότι "το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κυπριακής ευρωπαϊκής προεδρίας αλλά παράλληλα και ένα διαχρονικό αίτημα για απευθείας σύνδεση με την πρωτεύουσα της Ευρώπης".

Οπως είπε η κ. Κουρούοπη, "από πλευράς μας, προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς , ώστε η Κύπρος να προβληθεί δυναμικά στο βελγικό κοινό και το απευθείας δρομολόγιο να διατηρηθεί με επιτυχία και μετά το 2026».

Στην ανακοίνωσή της η AEGEAN αναφέρει ότι η Κύπρος αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της δραστηριότητάς της, με την εταιρεία να προσφέρει σταθερή σύνδεση του νησιού με απευθείας τακτικές και ναυλωμένες πτήσεις μέσω των κύριων κόμβων της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα εκκινήσει εκ νέου από τις 2 Δεκεμβρίου το απευθείας δρομολόγιο προς το Ηράκλειο με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις, ενώ εξακολουθεί να προσφέρει έως 7 καθημερινές πτήσεις προς την Αθήνα, έως 7 εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Θεσσαλονίκη και έως 8 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Τελ Αβίβ.

