ΕΕ και ΟΗΕ δίνουν το πράσινο φως: Αρχίζει η αποκατάσταση του Πεδιαίου

Ξεκινούν τα κατασκευαστικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την πρώτη φάση του έργου αποκατάστασης του ποταμού Πεδιαίου /Kanlıdere στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της, αυτή η προσπάθεια που χρηματοδοτείται από την ΕΕ υλοποιείται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) σηματοδοτεί την έναρξη επιτόπιων βελτιώσεων που θα αναβαθμίσουν τον δημόσιο χώρο, θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη φύση και θα βελτιώσουν συνολικά τη συνδεσιμότητα γύρω από τον ποταμό που διασχίζει τη Λευκωσία.

Η πρώτη αυτή φάση καλύπτει 1,2 χιλιόμετρα, όπου οι εργασίες θα περιλαμβάνουν έναν διπλής κατεύθυνσης ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμιο και μια πράσινη ζώνη που θα σχηματίζει μια διαδρομή προς τον ποταμό. Η κατασκευή έχει ήδη αρχίσει από τα τέλη Νοεμβρίου του 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2026. Όταν ολοκληρωθεί, αυτό το μέρος του έργου θα προσφέρει πιο ασφαλείς και πιο άνετες διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας που θα οδηγούν στην ευρύτερη περιοχή αποκατάστασης.

Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που χρηματοδοτεί η ΕΕ για τη δημιουργία ενός γραμμικού πάρκου μήκους 3,7 χιλιομέτρων στο βόρειο τμήμα της Λευκωσίας, το οποίο θα συνδέεται και με τα νότια τμήματα της πόλης μέσω της διασταύρωσης του Λήδρα Πάλας. Το έργο θα προσφέρει περισσότερους χώρους αναψυχής, θα βελτιώσει το φυσικό περιβάλλον κατά μήκος του ποταμού και θα δημιουργήσει κοινόχρηστους δημόσιους χώρους που θα υποστηρίζουν τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις. Φέρνοντας σε επαφή τις κοινότητες, το έργο συμβάλλει στις ευρύτερες προσπάθειες εδραίωσης της ειρήνης και της συμφιλίωσης στην Κύπρο.

Το έργο αποκατάστασης του ποταμού Πεδιαίου/Kanlıdere βασίζεται σε εκτεταμένες προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων και μιας μελέτης σκοπιμότητας που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την περίοδο 2018-2019. Το UNDP ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό τον Σεπτέμβριο του 2024, αξιοποιώντας περιβαλλοντικές μελέτες και τη συμβολή διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών.

Με την επένδυση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να αποκαταστήσει το ποτάμιο περιβάλλον, να ενισχύσει την τοπική βιοποικιλότητα και να δημιουργήσει ένα πιο βιώσιμο και καλύτερα συνδεδεμένο αστικό τοπίο, καλλιεργώντας παράλληλα την αμοιβαία εμπιστοσύνη μέσω των βελτιωμένων κοινόχρηστων χώρων.