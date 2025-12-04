Μάχη στο ΣτΕ για το περιουσιακό - Ανάδειξη του ρόλου και του έργου της λεγόμενης επιτροπής ακίνητης περιουσίας, επιδιώκει η Τουρκία

Ολοκληρώνεται σήμερα στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) στην Επιτροπή Υπουργών εξέταση της συμμόρφωσης της Τουρκίας με την απόφαση του 2001 (4η Διακρατική) αλλά και της συνεχιζόμενης άρνησης της Τουρκίας για καταβολή της αποζημίωσης ύψους 90 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων, που είχε επιδικαστεί για συγγενείς αγνοουμένων και εγκλωβισμένους με την απόφαση του 2014, σε συνέχεια της 4ης Διακρατικής.

Αρμόδια πηγή, μιλώντας στον «Π», ανέφερε ότι στο Συμβούλιο διεξάγεται μια μάχη για το περιουσιακό με την Τουρκία να επιδιώκει -επί της ουσίας- αναγνώριση και ανάδειξη του ρόλου και του έργου της λεγόμενης επιτροπής ακίνητης περιουσίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία ζητά όπως σταλεί ερώτημα στο ΕΔΔΑ για να αποσαφήνιση συγκεκριμένων σημείων. Σημειώνεται ότι και για τα δύο ενδεχόμενα απαιτείται όπως εξασφαλιστεί η ψήφος των 2/3 των μελών της Επιτροπής των Υπουργών. Σε περίπτωση που εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, τότε, το θέμα αναβάλλεται και ορίζεται νέα συνεδρία. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης του θέματος (σ.σ. από τις 2-4 Δεκεμβρίου), θα εκδοθεί απόφαση, πιθανότατα αύριο.

Την ώρα που στο Στρασβούργο βρίσκεται η Σύνοδος της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ, στα κατεχόμενα ο Τουφάν Έρχιουρμαν αναμένει την απόφαση που θα εκδοθεί, δηλώνοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι «ο οδικός μας χάρτης για το Βαρώσι θα γίνει πιο σαφής μετά τις 4 Δεκεμβρίου».

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ερωτηθείς σχετικά με το θέμα του Βαρωσιού, ο Τ/Κ ηγέτης είπε ότι «εάν εισέλθουμε σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαπραγμάτευσης, το Βαρώσι θα αποτελέσει μέρος αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο, εάν η διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν ξεκινήσει, το Βαρώσι θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα».

Υπενθύμισε ότι το άνοιγμα των Βαρωσίων υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ περιλαμβάνεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. «Κανένα ψήφισμα δεν αναφέρει ότι το Βαρώσι πρέπει να επιδοθεί στους Ελληνοκύπριους. Αναφέρει ότι πρέπει να ανοίξει υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ», είπε.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο Στρασβούργο, είπε, εννοώντας την Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ, θα είναι «καθοριστικά».

Αναφερόμενος στην «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» είπε ότι έχει γίνει «πονοκέφαλος» εδώ και χρόνια και πρόσθεσε ότι γίνονται ολοκληρωμένες εργασίες ώστε να καταστεί πιο ενεργή και λειτουργική.

Στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανέφερε, συνεχίζονται οι εργασίες, λέγοντας ότι οι ψηφοφορίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη (σ.σ. χθες) και την Πέμπτη. «Έχουμε εργαστεί σκληρά και θα δούμε τα αποτελέσματα σε λίγες μέρες. Δεν θα ήταν σωστό να δώσω λεπτομέρειες τώρα αλλά θα μοιραστώ ανοιχτά όλες τις εξελίξεις, θετικές ή αρνητικές, μετά την 4η Δεκεμβρίου».

Ανέφερε επίσης ότι τις τελευταίες 35-40 μέρες εργάζονται πάνω στο θέμα της «επιτροπής» και προετοίμασαν πρωτοβουλίες σε τέσσερις ή πέντε τομείς. «Βρισκόμαστε σε διαβούλευση με την Τουρκία, επειδή, άλλωστε, έχουν κατατεθεί αγωγές κατά της Τουρκικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, συνέχισε, για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης της εν λόγω «επιτροπής» και θα ενισχύσουν τη θέση της σε σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε, μια ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με το ταμείο της «επιτροπής» και μια ομάδα συνταξιούχων «δικαστών» και «δημοσίων» λειτουργών έχει ετοιμάσει ένα μοντέλο ειδικού ταμείου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο Στρασβούργο, κατέληξε, θα είναι καθοριστικά και μετά την 4η Δεκεμβρίου, τόσο οι πρωτοβουλίες για την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» όσο και ο οδικός τους χάρτης σχετικά με το Βαρώσι θα γίνουν πιο ξεκάθαροι.