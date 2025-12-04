«Νερό του Δεσπότη»: Στην Επ. Ελέγχου η δεξαμενή Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στον Στρόβολο - Τι μέτρα διάσωσης εξετάστηκαν

Την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διάσωση της δεξαμενής του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στον Στρόβολο ενόψει επικείμενης κατασκευής αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει τη λεωφόρο Στροβόλου με τη λεωφόρο Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ανέδειξε συζήτηση που έλαβε χώρα την Πέμπτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου.

Σε δηλώσεις της μετά το τέλος της συζήτησης, η Αντιπρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Κατερίνα Χατζηστυλλή, είπε ότι η ιστορική δεξαμενή του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στον Στρόβολο αποτελεί το σημαντικότερο κατάλοιπο ενός ευρύτερου έργου κοινής ωφελείας του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, γνωστού στην τοπική μνήμη και ως «νερό του Δεσπότη» ή «τρεχάτα νερά του Δεσπότη».

Όπως ανέφερε, το έργο αυτό είχε καταλυτική συμβολή στην αγροτική ανάπτυξη, την οικονομική άνθηση και τη γενικότερη ευημερία της περιοχής του Στροβόλου κατά τον 19ο αιώνα, προσθέτοντας ότι η δεξαμενή είναι πλήρως διατηρημένη, ηλικίας περίπου 200 ετών, και αποτελεί ένα σπάνιο δείγμα υδροδομής της περιόδου, κατασκευασμένη με πωρόλιθο, κυβόλιθους και κροκάλες που προέρχονται από την κήτη του ποταμού Πεδιαίου, υλικά που, όπως είπε, μαρτυρούν τη σύνδεση του έργου με το φυσικό και ιστορικό τοπίο του τόπου.

Συμπλήρωσε ότι η δεξαμενή τετραγωνικής κάτοψης με διαστάσεις 26 μέτρα επί 26 μέτρα βρίσκεται καταγεγραμμένη στον κτηματολογικό χάρτη του 1932 στην καρδιά του γραμμικού πάρκου Στροβόλου, πλησίον του Μουσείου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, ενώ έχει αποτυπωθεί ήδη από το 1883 στο χάρτη του Κίτσενερ, γεγονός που, όπως σημείωσε, προσδίδει περαιτέρω τεκμηρίωση της ιστορικότητας και της σημασίας της.

«Σήμερα το μνημειακό αυτό κατάλοιπο απειλείται με ολοσχερή καταστροφή, καθώς η προτεινόμενη διέλευση τετραπλής λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας που θα ενώνει τις λεωφόρους Αρχαγγέλου και Στροβόλου περνά ακριβώς από το σημείο της δεξαμενής», ανέφερε στη συνέχεια.

Συμπλήρωσε ότι από την πλευρά του κόμματος υποβλήθηκαν τεκμηριωμένα αιτήματα για τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση της δεξαμενής για σκοπούς αρχείου, τεκμηρίωση και μελλοντική επιστημονική μελέτη, κήρυξη της δεξαμενής ως αρχαίο μνημείο β’ πίνακα, σύμφωνα με τις αρχικές προθέσεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων, καθώς και αναθεώρηση του σχεδιασμού.

«Θέτουμε κάποιες λύσεις, να ανυψωθεί το έδαφος έτσι ώστε να διασωθεί το μνημείο και να περάσει ο δρόμος από πάνω σε υψηλότερο σημείο. Η επικείμενη κατεδάφιση ή καταστροφή ενός συντηρημένου αυθεντικού τεχνικού έργου του ίδιου του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, σύμφωνα κιόλας με τη βιβλιογραφία, από τις κρατικές αρχές θα αποτελέσει σοβαρό ιστορικό ατόπημα και πλήγμα για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας», είπε.

Ερωτηθείσα για τη θέση των αρμόδιων υπηρεσιών, η κ. Χατζηστυλλή είπε ότι παρόντες στη συζήτηση ήταν εκπρόσωποι από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Πολεοδομίας, οι οποίοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι δεν έχει εξευρεθεί κάποια άλλη λύση από την ανύψωση του δρόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ