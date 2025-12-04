Μιχάλης Μούσκος: Σημαντική πτώση θερμοκρασίας και έντονα φαινόμενα θα φέρει ο Byron [ηχητικό]

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από το βράδυ της Παρασκεύης και έντονα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές φέρνει ο BYRON, σύμφωνα με τον Μιχάλη Μούσκο, λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας, που μίλησε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 ΚΑΙ 97.6» και την εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση.

Σύμφωνα με τον κ. Μούσκο, παρότι ακόμη είναι νωρίς, φαίνεται ότι οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι και την Τετάρτη, ενώ αναμένεται να πέσει και η θερμοκρασία για να βρεθεί ελάχιστα πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Πρόσθεσε ότι θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ο ουρανός, ενώ δεν αποκλείονται τα πρώτα χιόνια.

Ο κ. Μούσκος δήλωσε ότι το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να σημειωθεί χιόνι ή χιονόνερο, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον κ. Μούσκο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα ψηλότερα σημεία του Τροόδους δεν αποκλείεται εκ νέου η πτώση χιονιού ή χιονόνερου.

Ακούστε την παρέμβαση του Μιχάλη Μούσκου στην «Πρωινή Επιθέωρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: