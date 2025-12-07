Σε έκτακτη ανάγκη η Πόλη Χρυσοχούς - Συσσώρευση νερού σε δρόμους

Έντονα καιρικά φαινόμενα επικρατούν το τελευταίο τριήμερο στην επαρχία Πάφου. Καθόλη τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω συσσώρευσης νερού στη λεωφόρου Μαρίου Aρσινόης στην Πόλη Χρυσοχούς, καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Εξάλλου σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή χαρακτήρισε πρωτόγνωρη την κατάσταση και κάλεσε τους δημότες της Πόλης Χρυσοχούς να περιορίσουν άμεσα τις άσκοπες μετακινήσεις λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Ο κ Παπαχριστοφή σημείωσε πως στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς σημειώθηκαν αρκετές κατολισθήσεις και συνεργεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς έχουν επιστρατευθεί για αποκατάσταση της κατάστασης, όπως είπε. Στην Πόλη Χρυσοχούς πλημμύρισαν αρκετά υποστατικά και υπόγεια, κατέληξε.

Εξάλλου σε ανάρτηση του στην Πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέας Κεττής ανέφερε πως σχετικά με τις βροχοπτώσεις στο διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς έχουν δεκτεί περίπου 16 κλήσεις και αφορούν πλημμυρισμένους δρόμους και υποστατικά. Πρόσθεσε επίσης πως ο πυροσβεστικός σταθμός Πόλης Χρυσοχούς προβαίνει σε μερική ανάκληση προσωπικού. Επιπρόσθετα σημειώνει το Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς έχει αναλάβει περιπτώσεις καθαρισμού οδοστρώματος και ανοίγματος φρεατίων οχετών όμβριων υδάτων .

Ο κ. Κεττής σημείωσε προς ενίσχυση του πυροσβεστικού σταθμού Πόλης Χρυσοχούς, συνδράμει στελεχωμένο όχημα αντιμετώπισης πλημμυρών από σταθμό υπαίθρου Στρουμπιού. Συνολικά κατέληξε από την πυροσβεστική υπηρεσία εργάζονται τέσσερα συνεργεία.





Επανεμφανίστηκε ο καταρράκτης του Αγίου Νεοφύτου

Εξάλλου, ο εντυπωσιακός καταρράκτης του Αγίου Νεοφύτου επαναεμφανίστηκε σήμερα Κυριακή λόγω και της παρατεταμένης βροχόπτωσης, που σημειώνεται το τελευταίο τριήμερο στην επαρχία Πάφου. Τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πολυομβρίας ήταν συνήθες φαινόμενο, ωστόσο, σήμερα αποτέλεσε έκπληξη για τους πιστούς, που μεταβαίνουν στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύτου για το προσκύνημα της Κυριακής. Σημειώνεται πως η αντρική Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Νεοφύτου γνωστή ως Μονή της Εγκλείστρας ιδρύθηκε από τον ασκητή Άγιο Νεόφυτο. Η Εγκλείστρα είναι ένας κλειστός χώρος, σκαλισμένος στον βράχο από τον αναχωρητή Άγιο, στο τέλος του 12ου αιώνα.