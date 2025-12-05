Προύντζος: «Δεν ζητιανεύουμε αλλά απαιτούμε τήρηση των συμφωνηθέντων» - Σε τεντωμένο σκοινί το έργο της Φανερωμένης

Δεν ζητιανεύει ο Δήμος Λευκωσίας, ούτε διεκδικεί «κάτι παραπάνω» από το κράτος. Αυτό ξεκαθάρισε ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, τονίζοντας ότι η πόλη ζητά μόνο ένα πράγμα από το κράτος, την τήρηση των συμφωνηθέντων για την ανάπλαση της Φανερωμένης. Παρ’ όλα αυτά, η επιστολή που απέστειλε στις 25 Νοεμβρίου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας παραμένει -μέχρι στιγμής- αναπάντητη, την ώρα που ο Δήμος προειδοποιεί ότι το σχέδιο Φανερωμένης κινδυνεύει να εκτροχιαστεί. Ο κ. Προύντζος επανήλθε σήμερα με δημοσιογραφική διάσκεψη, υπογραμμίζοντας ότι η Λευκωσία δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση και ότι ενδεχόμενη ανατροπή του σχεδιασμού θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για το ιστορικό κέντρο. Μάλιστα αναφέρθηκε και στις θέσεις της Κυβέρνησης για το θέμα εξηγώντας γιατί είναι εσφαλμένες και δεν επεδίωξε τη σύγκρουση αλλά τη συναίνεση. «Δεν μιλάμε για καταστροφή, αλλά για ένα πολύ θετικό μομεντουμ που έχει διαμορφωθεί και ήδη δείχνει αποτελέσματα το οποίο θα ήταν εγκληματικό να μην ενισχυθεί προς όφελος και του Κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Υπουργείο Οικονομικών εγκαταλείπει το Μνημόνιο του 2021

Η σημερινή παρέμβαση του κ. Προύντζου από τα σκαλιά του ιστορικού σχολείου της Φανερωμένης, στην παρουσία του προέδρου του ΕΟΑ, Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, του προέδρου του ΕΤΕΚ, καθώς και άλλων φορέων της πόλης, έρχεται να κορυφώσει μια συζήτηση που ξεκίνησε ξανά έντονα τις τελευταίες εβδομάδες καθώς το Υπουργείο Οικονομικών εμφανίζεται να εγκαταλείπει το Μνημόνιο Συναντίληψης του 2021, το οποίο είχε υπογραφεί από την τότε πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία, τον Δήμο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η συμφωνία προνοούσε τη μεταστέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο σχολικό συγκρότημα της Φανερωμένης, τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, την εφαρμογή κινήτρων για αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλης και τη γενική ενίσχυση της πανεπιστημιακής δραστηριότητας στο ιστορικό κέντρο. Παρότι το Μνημόνιο δεν έχει δεσμευτικό νομικό χαρακτήρα, ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι η υποχώρηση της κυβέρνησης δημιουργεί σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας και εκτροπής ενός σχεδιασμού που ήδη παράγει αποτελέσματα.

Οι άδειες έχουν εκδοθεί. Οι εστίες χτίστηκαν. Η Σχολή μένει μετέωρη

Στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο κ. Προύντζος αναφέρει ότι όλες οι αναγκαίες άδειες για την προκήρυξη του ολοκληρωμένου σχεδιασμού του έργου έχουν εκδοθεί. Την ίδια στιγμή, όπως ο ίδιος ανέφερε σήμερα, εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί σε φοιτητικές εστίες στο ιστορικό κέντρο με μοναδικό γνώμονα τη μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής και την παρουσία περίπου 300 φοιτητών που θα αποτελούσαν τη βασική μάζα για την αναζωογόνηση της περιοχής, ενώ δόθηκαν και κίνητρα σε ιδιώτες. Όπως σημειώνει η λογική ήταν η συστηματική και καθημερινή πανεπιστημιακή δραστηριότητα στην εντός των τειχών πόλη και όχι η αποσπασματική παρουσία μικρών ομάδων φοιτητών ή ερευνητών η οποία δεν θα μπορούσε να επιφέρει ουσιαστική αλλαγή.

Τι προέβλεπε το Μνημόνιο και τι έχει ήδη γίνει

Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει επίσης ότι η υπογραφή του Μνημονίου οδήγησε σε μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες. Το κράτος προχώρησε στη μίσθωση του κτηρίου της Φανερωμένης από την Αρχιεπισκοπή. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κονδύλια για την αναβάθμιση και επέκταση του κτηρίου καθώς και για την αποκατάσταση του υπόγειου χώρου στάθμευσης. Παράλληλα δρομολογήθηκε σχέδιο πολεοδομικών και οικονομικών κινήτρων που ενεργοποίησε Δήμο, Αρχιεπισκοπή και ιδιώτες για να αναπτύξουν φοιτητικές εστίες. Το σύνολο αυτών των δράσεων βασίστηκε στην πρόβλεψη ότι η Φανερωμένη θα φιλοξενούσε τη Σχολή Αρχιτεκτονικής.

Μια διαφορά 2,5 εκατομμυρίων απειλεί να ακυρώσει δεκαετή σχεδιασμό

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Προύντζος εξέφρασε την απορία και ανησυχία για την επιλογή της κυβέρνησης να ανατρέψει έναν ώριμο σχεδιασμό για μια οικονομική διαφορά που σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις δεν φαίνεται να υπερβαίνει τα τρια εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δέον να σημειωθεί ότι την ίδια στιγμή το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κονδύλι άνω των 21 εκατομμυρίων για νέα σχολή του ΤΕΠΑΚ.

Αν δεν έρθει η Αρχιτεκτονική, το σχέδιο δεν λειτουργεί

Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι οτιδήποτε λιγότερο από την πλήρη μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής θα αποτελέσει σοβαρό πισωγύρισμα. Η αναζωογόνηση στο πλαίσιο του Μνημονίου είχε ως προϋπόθεση τη συνεχή και μαζική παρουσία φοιτητών. Η απόφαση για ακύρωση ή περιορισμό του σχεδιασμού δεν πρόκειται να υπηρετήσει τον επιδιωκόμενο σκοπό του Μνημονίου αλλά θα λειτουργήσει ως εύκολη διέξοδος για όλους πλην της πόλης της Λευκωσίας.