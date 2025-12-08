Οι στόχοι δεν αλλάζουν με την αλλαγή των προσώπων, δήλωσε ο νέος υπουργός Εργασίας

Αισθητός και στην Κύπρο ο σεισμός που είχε επίκεντρο την Τουρκία - Τι αναφέρει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Από πλευράς του ο απελθών υπουργός Γιάννης Παναγιώτου εξέφρασε ικανοποίηση για όσα επιτεύχθηκαν κατά την θητεία του.

Στους άξονες στους οποίους θα επικεντρωθεί κατά την θητεία του ως υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρθηκε ο Μαρίνος Μουσιούττας.

Παραλαμβάνοντας το σχετικό χαρτοφυλάκιο ο κύριος Μουσιούττας δήλωσε πως έχει επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνει σημειώνοντας πως οι στόχοι δεν αλλάζουν με την αλλαγή των προσώπων. Ο νέος υπουργός εργασίας απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους να συνεχίσουν να εργάζονται με ενότητα και συνέπεια τονίζοντας πως πρώτιστος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Από πλευράς του ο απελθών υπουργός Γιάννης Παναγιώτου εξέφρασε ικανοποίηση για όσα επιτεύχθηκαν κατά την θητεία του. Σημείωσε πως διαμορφώθηκαν μετά από πολλά χρόνια συνθήκες πλήρους απασχόλησης και ανέφερε πως δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για βελτίωση της ευημερίας των πολιτών.  

 

