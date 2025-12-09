Στεγαστικό: 500 νέες κατοικίες με προσιτό ενοίκιο - Η κυβέρνηση ρίχνει €70 εκατ. στη μάχη για τη στέγη [εικόνες-βίντεο]

Την ανέγερση περίπου 500 οικιστικών μονάδων σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έναντι δαπάνης 70 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, παρουσιάζοντας το νέο μεγάλο πακέτο στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Οι κατοικίες θα ανεγερθούν σε κρατική γη, αξίας περίπου επτά εκατομμυρίων ευρώ, σε τεμάχια που έχουν ήδη υποδειχθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας στις περιοχές Λατσιών Γερίου, Κάψαλου, Κουρίου Επισκοπής, Μονής, Αμαθούντας Αγίας Παρασκευής, Βορόκληνης και Αχέλειας.

Ανακοινώνουμε σήμερα την κατασκευή 500 νέων οικιστικών μονάδων, οι οποίες θα παραχωρηθούν έναντι προσιτού ενοικίου, σε οικογένειες ή και μονήρη άτομα, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, με έμφαση στη Νέα Γενιά του τόπου μας.



Οι οικιστικές μονάδες θα ανεγερθούν σε κρατική γη στη… pic.twitter.com/nS3XtRP8QG — NikosChristodoulides (@Christodulides) December 9, 2025

Παρουσίαση της μέχρι τώρα απόδοσης των στεγαστικών σχεδίων της Κυβέρνησης και ανακοινώσεις αποφάσεων για αύξηση του αποθέματος προσιτής κατοικίαςhttps://t.co/ZZ7snCAPl1 — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) December 9, 2025

Οι νέες μονάδες θα παραχωρηθούν με προσιτό ενοίκιο, με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά, στη βάση συγκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Η κατασκευή τους θα γίνει μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού με τη μέθοδο σχεδιασμός κατασκευή, ενώ η κυριότητα θα παραμείνει στο κράτος. Στη διαχείριση των μονάδων θα αξιοποιηθεί και η εμπειρία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η κυβερνητική επένδυση στη στεγαστική πολιτική ξεπερνά ήδη τα 300 εκατομμύρια ευρώ και σημείωσε ότι τα επτά μέχρι στιγμής στεγαστικά σχέδια της κυβέρνησης είναι υλοποιήσιμα, οικονομικά βιώσιμα και προσφέρουν πραγματικές λύσεις σε εκατοντάδες οικογένειες, ιδιαίτερα στις νεαρές.

Ανέγερση Μονάδων Συλλογικής Διαμονής

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου εξήγγειλε το νέο στεγαστικό Σχέδιο Ανέγερσης Μονάδων Συλλογικής Διαμονής, το οποίο εμπίπτει στην ευρύτερη στρατηγική της Κυβέρνησης για στήριξη των κλάδων της βιομηχανίας, του τουρισμού και του εμπορίου. Το σχέδιο παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας λύσεων στέγασης για το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς αυτούς. Διαμορφώθηκε μετά από διαβούλευση και με τη συνδρομή των ενδιαφερόμενων επαγγελματικών κλάδων και το οποίο αναμένεται να έχει πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, αφού αποσκοπεί στην κάλυψη της ανάγκης βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης διαμονής των εργαζομένων αυτών, ιδιαίτερα των εποχικών. Οπως εξήγησε ο υπουργός, το Σχέδιο επιτρέπει την ανέγερση εξειδικευμένου τύπου οικιστικών μονάδων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα δεδομένα της εν λόγω ομάδας εργαζομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Μεταξύ άλλων, οι κυριότερες παράμετροι του Σχεδίου αφορούν το μειωμένο εμβαδόν για όλους τους τύπους μονάδων, τους μειωμένους χώρους στάθμευσης και τους μειωμένους κοινόχρηστους χώρους.

«Το συγκεκριμένο Σχέδιο έχει διπλό στόχο. Πέραν της ενίσχυσης της εύρυθμης λειτουργίας των παραγωγικών κλάδων, το Σχέδιο Ανέγερσης Μονάδων Συλλογικής Διαμονής θα συμβάλει στην επανένταξη μονάδων που σήμερα είναι κατειλημμένες στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας σταδιακά την ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση και οδηγώντας έτσι σε αποσυμπίεση των τιμών αγοράς και ενοικίασης» συμπλήρωσε ο κ. Ιωάννου.

Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στη μέχρι στιγμής απόδοση των μέτρων στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης, που βασίζεται σε δύο πυλώνες: την αύξηση του οικιστικού αποθέματος, και την ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών.

«Κεντρική μας προτεραιότητα είναι η παραγωγή νέων οικιστικών μονάδων, ιδιαίτερα προσιτής κατοικίας, καθώς και η στήριξη των χαμηλά και μεσαία αμειβόμενων συμπολιτών μας, με έμφαση στις νεαρές οικογένειες» συμπλήρωσε ο κ. Ιωάννου.