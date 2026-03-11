Αξιοποίηση εφέδρων στρατονομίας σε πρόληψη εγκλήματος και πολιτική προστασία προτείνει ο Σύνδεσμος Αποφοίτων

Εισηγήσεις σχετικά με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των εφέδρων της στρατονομίας σε τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια, την πρόληψη του εγκλήματος και την υποστήριξη της πολιτικής προστασίας, παρουσίασε σήμερα ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αποφοίτων Στρατονομίας, στα πλαίσια συνάντησης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, στο γραφείο του Υπουργού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Φυτιρής είχε σήμερα συνάντηση στο γραφείο του, με αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Αποφοίτων Στρατονομίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρεται, τα μέλη του Συνδέσμου παρουσίασαν εισηγήσεις και προτάσεις που αφορούν την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των εφέδρων της στρατονομίας σε τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια, την πρόληψη του εγκλήματος και την υποστήριξη της πολιτικής προστασίας.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, «συζητήθηκαν ιδέες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συμβολή εθελοντικών ή εφεδρικών δομών στην ενίσχυση της ασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές και τη στήριξη δράσεων πυροπροστασίας».

Ο Υπουργός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, άκουσε με ενδιαφέρον τις προτάσεις που κατατέθηκαν και ευχαρίστησε τα μέλη του Συνδέσμου για την πρωτοβουλία και την προσφορά τους, ενώ τόνισε ότι κάθε πρόταση που μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, στην πρόληψη της εγκληματικότητας και στην καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κοινωνίας των πολιτών, εξετάζεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κρατικών υπηρεσιών, οργανωμένων συνόλων και κοινωνίας, ιδιαίτερα σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων.

Πηγή: ΚΥΠΕ