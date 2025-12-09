Ο Byron πιθανόν να φέρει χιόνια στο Τρόοδος: Αναβαθμίζεται σε πορτοκαλί η προειδοποίηση της Μετεωρολογίας - Ισχυρές καταιγίδες και κίνδυνος για πλημμύρες

Ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Μιχάλης Μούσκος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, προανήγγειλε αναβάθμιση της καιρικής προειδοποίησης λόγω της έντασης του συστήματος «BYRON», που συνεχίζει να πλήττει την Κύπρο.

Όπως ανέφερε, η ανανεωμένη προειδοποίηση ανεβαίνει σε πορτοκαλί επίπεδο και θα ισχύσει από τις 19:00 το βράδυ μέχρι τις 05:00 το πρωί, επηρεάζοντας κυρίως τις ανατολικές, βόρειες και ορεινές περιοχές. Ο κίνδυνος για πλημμύρες, ισχυρές καταιγίδες και έντονη, παρατεταμένη βροχόπτωση είναι αυξημένος.

Ο κ. Μούσκος εξήγησε ότι το επίπεδο κινδύνου «ανεβαίνει ένα σκαλί», ενώ από το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται μερική βελτίωση, χωρίς όμως να αποκλείεται νέα προειδοποίηση για καταιγίδες, χαλάζι ή έντονες βροχές. «Ο Byron ολοκληρώνει τα πιο δυνατά φαινόμενά του Τετάρτη και Πέμπτη», σημείωσε.

Η μεγάλη είδηση, ωστόσο, αφορά τις ψηλότερες κορφές του νησιού, αφού τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνιση τους.

«Αναμένουμε απόψε χιονόπτωση ή χιονόνερο στο Τρόδος», είπε, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο -έστω και περιορισμένο- να «το στρώσει» στις πολύ ψηλές κορφές. «Είναι οριακό… πιθανόν το νερό να λιώσει το χιόνι και να γίνει πάγος, αλλά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να στρώσει χιόνι πολύ ψηλά».

Από την Παρασκευή, όπως είπε ο κ. Μούσκος, ο καιρός αναμένεται να ηρεμήσει, με μικρή άνοδο στη θερμοκρασία. «Από την Παρασκευή και μετά θα δούμε 17–18 βαθμούς στο εσωτερικό και 19–20 στα παράλια», ανέφερε.

