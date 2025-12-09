Ο BYROΝ σάρωσε την Κύπρο: Ακραία βροχόπτωση και ρεκόρ στη Πάφο μετά από 109 χρόνια

Η επαρχία της Πάφου δέχθηκε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, κατά το βαρομετρικό χαμηλό BYRON, αφού ο σταθμός της Πόλης Χρυσοχούς κατέγραψε ημερήσια βροχόπτωση 113.1mm, ποσότητα που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια βροχή Δεκεμβρίου από το 1916, όταν ο σταθμός αυτός ξεκίνησε τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κατά το τριήμερο 5 – 7 Δεκεμβρίου 2025, η Κύπρος βρισκόταν υπό την επίδραση του βαρομετρικού χαμηλού BYRON, ενός συστήματος που ήδη από την πορεία του στην Ελλάδα είχε δώσει πολύ μεγάλα ύψη βροχής και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου 2025, το σύστημα αυτό άρχισε να δίνει εκτεταμένες και κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις σε ολόκληρο το νησί.

Η κανονική βροχόπτωση για ολόκληρο τον μήνα Δεκέμβριο στην Πόλη Χρυσοχούς είναι 99.8mm (μέσος όρος περιόδου 1961 – 1990), σύμφωνα με την ανακοίνωση ενώ ο σταθμός του Κάθηκα σημείωσε 67.1mm, που αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση Δεκεμβρίου από το 1977, οπότε ξεκίνησε τη λειτουργία ο σταθμός. Μεγαλύτερες τιμές έχουν εμφανιστεί μόνο δύο φορές: το 2001 με 99.7mm και το 2008 με 74.5mm. Αρκετοί ακόμα σταθμοί της επαρχίας Πάφου αλλά και άλλων περιοχών του νησιού κατέγραψαν ημερήσιες ποσότητες μεταξύ 15 και 57mm, επιβεβαιώνοντας τον εκτεταμένο και υδροφόρο χαρακτήρα του συστήματος BYRON.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το σύνολο του τριημέρου 5 – 7 Δεκεμβρίου, όπως αποτυπώνονται και στον χάρτη γεωγραφικής κατανομής του ημερήσιου ύψους βροχής του Τμήματος Μετεωρολογίας, για το τριήμερο, δείχνουν ότι οι υψηλότερες βροχοπτώσεις συγκεντρώθηκαν στη δυτική, νοτιοδυτική και ορεινή Κύπρο, με τη μέση βροχόπτωση τριημέρου να φτάνει τα 35.1mm για τις ελεύθερες περιοχές, προστίθεται.

Λόγω των σημαντικών αυτών βροχοπτώσεων, αρκετοί σταθμοί αύξησαν αισθητά το ποσοστό κάλυψης της κανονικής μηνιαίας βροχής και ενδεικτικά, στην Πόλη Χρυσοχούς, η μηνιαία κανονική βροχόπτωση όχι μόνο καλύφθηκε αλλά και ξεπεράστηκε, φτάνοντας στο 126% μέχρι το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου. Άλλες περιοχές βρίσκονται στο 25 – 40%, γεγονός που δείχνει ότι το επεισόδιο ήταν ιδιαίτερα έντονο αλλά όχι ομοιόγραφο χωρικά.

Συνολικά, η βροχόπτωση της 7ης Δεκεμβρίου 2025 στην Πόλη Χρυσοχούς αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό υδρομετεωρολογικό γεγονός, με ξεκάθαρα ακραίο χαρακτήρα σε σύγκριση με τις κλιματικές τιμές της περιοχής, αναφέρεται τέλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ