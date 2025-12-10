Θανάσης Νικολάου: Θέτουν ζήτημα Μάτσα οι συνήγοροι των κατηγορουμένων - Προανήγγειλαν προδικαστικές ενστάσεις

Με αναβολή για τις 22 Ιανουαρίου ξεκίνησε η ιδιωτική ποινική υπόθεση που καταχώρισε η οικογένεια του Θανάση Νικολάου εναντίον πέντε προσώπων. Κατηγορούμενοι είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός καθώς και τέσσερις πρώην αστυνομικοί που έχουν αφυπηρετήσει και είχαν χειριστεί την υπόθεση Θανάση Νικολάου. Πρόκειται για τους Ανδρέα Ιατρόπο...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!