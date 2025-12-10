Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις πετρών σε δρόμους του Τροόδους - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Θανάσης Νικολάου: Θέτουν ζήτημα Μάτσα οι συνήγοροι των κατηγορουμένων - Προανήγγειλαν προδικαστικές ενστάσεις

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Οι συνήγοροι προανήγγειλαν προδικαστικές ενστάσεις, κυρίως για τον ρόλο του Σάββα Μάτσα ως κατήγορου. Ζητήθηκε παράδοση μαρτυρικού υλικού πρώτα και μετά θα αποφασιστεί πώς θα γίνει χειρισμός των προδικαστικών ενστάσεων που θα υποβληθούν

Με αναβολή για τις 22 Ιανουαρίου ξεκίνησε η ιδιωτική ποινική υπόθεση που καταχώρισε η οικογένεια του Θανάση Νικολάου εναντίον πέντε προσώπων. Κατηγορούμενοι είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός καθώς και τέσσερις πρώην αστυνομικοί που έχουν αφυπηρετήσει και είχαν χειριστεί την υπόθεση Θανάση Νικολάου. Πρόκειται για τους Ανδρέα Ιατρόπο...

