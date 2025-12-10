Τι γίνεται με την Αρχή Εξαρτήσεων;

Την περασμένη Πέμπτη, από σπόντα, στην ολομέλεια της Βουλής μάθαμε ότι έξι μέλη του δ.σ. της Αρχής Εξαρτήσεων υπέβαλαν την παραίτησή τους, λόγω του επαναδιορισμού του προέδρου της Αρχής, στον οποίο προσάπτουν διάφορες κατηγορίες και ζητήματα που οδηγούν σε δυσλειτουργίες εντός της ΑΕΕΚ. Έχει περάσει σχεδόν μια εβδομάδα και από πλευράς κυβέρνησης δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση, έστω για διορισμό νέων μελών. Μάλλον, οι εξαρτήσεις και η αντιμετώπιση αυτών δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης.
ΑΓ