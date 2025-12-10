Διχοτόμηση στο μυαλό μας

Διχοτόμηση είναι να ζεις στη Λευκωσία, να διαβάζεις όλη τη μέρα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες στην Πόλη Χρυσοχούς, αλλά να μην σε ενδιαφέρει καθόλου τι συμβαίνει δίπλα σου στο Κιόνελι. Η Κύπρος, ό,τι και αν συμβαίνει στο Κυπριακό πρόβλημα, παραμένει μία και ενιαία και ως τέτοια πρέπει να συνεχίσουμε να την αντιλαμβανόμαστε. Ένας γύπας που φέραμε από την Ισπανία, δεν γνώριζε, ούτε ενδιαφερόταν για την πράσινη γραμμή, το υδατικό είναι πρόβλημα παντού, ενώ είτε βρέχει στα κατεχόμενα, είτε στις ελεύθερες περιοχές το νερό στο τέλος θα βρει τον δρόμο του.

