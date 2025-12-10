Εξερράγη βόμβα σε όχημα στο Ακρωτήρι - Οι πρώτες πληροφορίες από τις Βάσεις

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Διχοτόμηση στο μυαλό μας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Διχοτόμηση είναι να ζεις στη Λευκωσία, να διαβάζεις όλη τη μέρα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες στην Πόλη Χρυσοχούς, αλλά να μην σε ενδιαφέρει καθόλου τι συμβαίνει δίπλα σου στο Κιόνελι. Η Κύπρος, ό,τι και αν συμβαίνει στο Κυπριακό πρόβλημα, παραμένει μία και ενιαία και ως τέτοια πρέπει να συνεχίσουμε να την αντιλαμβανόμαστε. Ένας γύπας που φέραμε από την Ισπανία, δεν γνώριζε, ούτε ενδιαφερόταν για την πράσινη γραμμή, το υδατικό είναι πρόβλημα παντού, ενώ είτε βρέχει στα κατεχόμενα, είτε στις ελεύθερες περιοχές το νερό στο τέλος θα βρει τον δρόμο του. 

Παζ.

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΙΑΚΟΚΥΠΡΟΣΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα