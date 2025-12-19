Δύο δίκες για τον θάνατο του 15χρονου Στυλιανού

Αρχές του επόμενου έτους αρχίζουν στο δικαστήριο δύο παράλληλες δικαστικές διαδικασίες για τους κατηγορούμενους της υπόθεσης με την αυτοχειρία του 15χρονου Στυλιανού τον Σεπτέμβριο του 2019. Πρόκειται για μια υπόθεση που ανέδειξε τη γύμνια του κράτους να προστατεύσει ανήλικους και να τους παράσχει την ενδεδειγμένη κοινωνική στήριξη, καθώς και σοβαρά κενά στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Παρά την ύπαρξη δεκάδων καταγγελιών από τη μητέρα του παιδιού στην Αστυνομία, δεν έγινε κάποια ποινική έρευνα, γιατί η παραπονούμενη δήλωνε πως δεν επιθυμούσε. Πρόκειται για συνηθισμένη δικαιολογία που διαχρονικά λειτουργεί ως άλλοθι για ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Όπως έγραψε ο «Π», τον Απρίλιο του 2021, στις 19/12/2007 η μητέρα του Στυλιανού κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο σύζυγός της τα τρία χρόνια που είναι παντρεμένοι τη χτυπά. Στις 8/9/2009 η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της την απειλεί και φοβάται για τη ζωή της. Στις 28/5/2010 η γυναίκα κατήγγειλε ότι εγκαταλείπει το σπίτι με το ένα παιδί της λόγω άσχημων συνθηκών διαβίωσης (βία). Στις 24/11/2010 και στις 12/2/2013 πήγε πάλι στην Αστυνομία και κατήγγειλε λογομαχία και άσχημη συμπεριφορά από τον σύζυγο. Στις 11/3/2013 έγινε καταγγελία ότι ο σύζυγος την έσπρωξε και τη χτύπησε γιατί πέθαναν κάποια ζώα στη φάρμα. Στις 14/3/2013 ο Στυλιανός έφυγε από το σπίτι και καταγγέλθηκε πως ο πατέρας τον είχε χτυπήσει στο πρόσωπο και το ίδιο έπραξε και με τη μητέρα του. Στις 3/10/2013 η μητέρα του Στυλιανού κατήγγειλε ότι την επισκέφθηκε ο σύζυγός της στο πατρικό της και εξέφρασε φόβους για τη σωματική της ακεραιότητα. Στις 31/3/2014, καταγγελία της μητέρας κατά του συζύγου της για επίθεση και ξυλοδαρμό. Στις 8/1/2016 άλλη καταγγελία. Ο σύζυγος την αποκαλούσε σκουπίδι και την απειλούσε ότι θα της πάρει τα παιδιά, θα τη χτυπήσει και θα τη στείλει στο Ψυχιατρείο. Στις 13/5/2019 καταγγέλθηκε ότι ο Στυλιανός απείλησε να αυτοκτονήσει. Τέσσερις μήνες μετά έβαλε τέλος στη ζωή του και ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε απλώς «αφύσικος θάνατος».

Μετά το πόρισμα δύο ποινικών ανακριτών (Μόδεστος Πογιατζή και Αντρέας Αντρέου), αποφασίστηκε η ποινική δίωξη συνολικά δώδεκα προσώπων. Ανάμεσά τους οι γονείς του 15χρονου Στυλιανού, λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και ένας λοχίας της Αστυνομίας ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος.

Χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας εμφανίστηκαν οι δικηγόροι των κατηγορούμενων για οδηγίες. Οι υποθέσεις καταχωρίσθηκαν για εκδίκαση από τον ίδιο επαρχιακό δικαστή (Παύλο Αγαπητό).

Κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ της εκπροσώπου της κατηγορούσας αρχής και των συνηγόρων υπεράσπισης, ο δικαστής έδωσε οδηγίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η δίκη, λαμβανομένου υπόψη της πολυπλοκότητας της υπόθεσης. Ορίστηκαν τέσσερις ημερομηνίες εντός Ιανουαρίου για τις επόμενες δικασίμους και αναφέρθηκε ότι ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας θα είναι ένας εκ των ανακριτών της υπόθεσης. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα αφορά μόνο όλους τους κατηγορούμενους, πλην του μέλους της Αστυνομίας.

Σε άλλο δικαστήριο

Σε ό,τι αφορά στον λοχία της Αστυνομίας, ο δικαστής αποφάσισε πως λόγω της συσχέτισης των γεγονότων μεταξύ των δύο υποθέσεων, καθώς η πλειοψηφία των μαρτύρων θα είναι οι ίδιοι, αποφασίστηκε όπως ζητηθεί να εκδικαστεί από άλλον δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Όπως ανέφερε, μια τέτοια ρύθμιση ελλοχεύει τους λιγότερους κινδύνους να προκύψουν ζητήματα κατά την εκδίκαση. Ως εκ τούτου, η υπόθεση ορίστηκε για τις 22 Δεκεμβρίου για να δοθούν οδηγίες από το νέο δικαστήριο αναφορικά με την υπόθεση που αφορά στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Αστυνομία.