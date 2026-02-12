Λεμεσός: Σύγκρουση μοτοσικλετών εξελίχθηκε σε επίθεση και κλοπή από διανομέα - Σύλληψη 20χρονου

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 20 ετών προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση απαίτησης χρημάτων με απειλές και κλοπής, αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου στην περιοχή Ύψωνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7.30 το βράδυ, 24χρονος διανομέας φαγητού, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του σε δρόμο της περιοχής, συγκρούστηκε – υπό συνθήκες που διερευνώνται – με μοτοσικλέτα που οδηγούσε άλλος διερχόμενος οδηγός.

Μετά τη σύγκρουση, ο δεύτερος μοτοσικλετιστής φέρεται να επιτέθηκε στον 24χρονο και να απαίτησε χρηματικό ποσό, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για αποζημίωση των ζημιών που υπέστη η μοτοσικλέτα του. Στο σημείο, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, αφίχθηκαν και άλλα πρόσωπα, τα οποία επίσης φέρονται να επιτέθηκαν στον διανομέα και να απαίτησαν χρήματα.

Ακολούθως, οι ύποπτοι φέρονται να αφαίρεσαν από τον 24χρονο το κινητό του τηλέφωνο καθώς και χρηματικό ποσό, προτού τραπούν σε φυγή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου έτυχε ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης, λαμβάνοντας εξιτήριο το ίδιο βράδυ.

Ο 20χρονος, ένα από τα πέντε πρόσωπα που αναζητούνταν, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το βράδυ, δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων τεσσάρων προσώπων.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού, το οποίο εξετάζει και τις συνθήκες της οδικής σύγκρουσης.