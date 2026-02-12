Μόλις 20 αιτήματα επιβεβαίωσης χρέους πριν την εκποίηση τη διετία 2024-2025

Εν μέσω μιας εξελισσόμενης δημόσιας συζήτησης για νομοθετικές πρωτοβουλίες κομμάτων για τη ρύθμιση διαφορών δανειοληπτών με τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (του ΑΚΕΛ και Οικολόγων για τις εκποιήσεις και του ΔΗΣΥ για τους εγγυητές), ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, επισκέφθηκε χθες τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, δείχνοντας πού πρέπει να απευθύνονται όσοι έχουν διαφορές.

Υπενθυμίζεται ότι στον τελευταίο έντονο κύκλο συζητήσεων για τις εκποιήσεις, δόθηκε με νέο νομικό πλαίσιο (19/12/2023) η δυνατότητα σε οφειλέτες με την παραλαβή της Ειδοποίησης «ΙΑ» να υποβάλλουν παράπονο για επιβεβαίωση του απαιτούμενου ενυπόθηκου χρέους πριν από την εκποίηση.

Το 2025 χρήση του νόμου έγινε από έξι (6) οφειλέτες (αριθμός που αποτελεί το 4,03% του συνόλου των υποβληθέντων παραπόνων του τραπεζικού τομέα). Και τα έξι διευθετήθηκαν. Το 2024 είχαν υποβληθεί 14 αιτήματα.

Πρόσθετα, το 2025 υποβλήθηκαν 215 αιτήματα για αναστολή/ακύρωση εκποιήσης, τα οποία όμως ήταν εκτός της δικαιδοσίας του Γραφείου της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου, Βαλεντίνας Γεωργιάδου. Τα 200 αφορούσαν εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και τα υπόλοιπα τράπεζες. Από αυτά, σε 107 περιπτώσεις (οι 103 για κύρια κατοικία) η εκποίηση σταμάτησε. Σε 89 (οι 81 για κύρια κατοικία) η εκποίηση προχώρησε και σε 19 (οι 13 για κύρια κατοικία) δεν υπήρξε απάντηση.

Με αυτά τα δεδομένα ο κ. Κεραυνός εξέφρασε ικανοποίηση για το έργο που επιτελεί το Γραφείο της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου και κάλεσε την κ. Γεωργιάδου «να συνεχίσει με το ίδιο σθένος το έργο που επιτελεί, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά και στην άμβλυνση σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν διάφοροι συμπολίτες μας».

Η δραστηριότητα

Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη δραστηριότητα του Φορέα, το 2025 αυξήθηκε στο 52% το ποσοστό αποδοχής των αποφάσεων που εξέδωσε η χρηματοοικονομική επίτροπος, από το 20% που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, το 2025 αυξήθηκε σημαντικά και το ποσοστό επιστροφών υπερχρεώσεων των τραπεζών και των εταιρειών πιστώσεων. Το 2023 επιστράφηκαν €170.000, ενώ το 2025 €430.000.

Το 2025 έχουν υποβληθεί 377 παράπονα από καταναλωτές, έναντι 500 το 2024.

Τέλος, ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης έλαβε 437 αιτήματα εκτός δικαιοδοσίας, που αφορούν εκποιήσεις ή περιπτώσεις που έχουν απόφαση δικαστηρίου και εξαιρούνται της δικαιοδοσίας της επιτρόπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις υπερχρεώσεις μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις και για εξυπηρετούμενα δάνεια. Ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις οι αποφάσεις της επιτρόπου δεν είναι δεσμευτικές.