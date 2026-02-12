Δύο νέα έργα προσιτού ενοικίου εντός 2026

Στη δρομολόγηση δύο νέων έργων προσιτού ενοικίου, τα οποία αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του 2026, προχωρά ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). Ενα από τα δύο νέα έργα θα χωροθετηθεί στον Δήμο Λεμεσού, όπου ήδη «τρέχει» μεγάλη ανάπτυξη προσιτού ενοικίου.

«Θέλουμε να γίνει αντιληπτό ότι ο ΚΟΑΓ λειτουργεί σαν γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιωτικού τομέα και πάνω απ' όλα για τους πολίτες», είπε η πρόεδρος του φορέα, Έλενα Κούσιου-Χατζηδημητρίου, σε συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό δράσης του ΚΟΑΓ. Μέχρι το τέλος του 2026 θα παραδοθούν συνολικά 247 οικιστικές μονάδες.

Κατά την παρουσίαση, αναδείχθηκε η μετεξέλιξη του ΚΟΑΓ, από τον παραδοσιακό του ρόλο στον σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδων προσιτής κατοικίας προς πώληση, σε βασικό εκτελεστικό και διαχειριστικό βραχίονα της κρατικής στεγαστικής πολιτικής, με την οικονομική και θεσμική στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και του κράτους. Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται πλέον στους άξονες του Σχεδίου Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων, του Σχεδίου Προσιτού Ενοικίου και της διαχείρισης κρατικών στεγαστικών σχεδίων.

Προσιτό ενοίκιο

Σε ό,τι αφορά το προσιτό ενοίκιο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη δύο μεγάλα έργα: συγκρότημα 138 διαμερισμάτων στη Λεμεσό και ανάπτυξη με 54 διαμερίσματα στον Στρόβολο, τα οποία χρηματοδοτούνται από το κράτος με €28 εκατ. Τα δύο νέα έργα, που προγραμματίζονται για το 2026, έρχονται να προστεθούν σε αυτές τις αναπτύξεις, αυξάνοντας περαιτέρω το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών με ελεγχόμενο ενοίκιο για νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο σημερινό κόστος στέγασης.

Σχέδιο Μέτρια Αμειβομένων

Παράλληλα, στο Σχέδιο Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων, ο ΚΟΑΓ ολοκλήρωσε το 2025 το έργο «Ιάνθη» στον Δήμο Λάρνακας, με 24 διαμερίσματα, ενώ προωθεί νέες αναπτύξεις σε Κοκκινοτριμιθιά, Δήμο Πολεμιδιών, Λακατάμια, Άγιο Δομέτιο, Καϊμακλί και Παλλουριώτισσα. Προωθείται επίσης ο διαχωρισμός 137 οικοπέδων σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, δημιουργώντας πρόσθετο απόθεμα γης για στεγαστικές παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον νέο διαχειριστικό ρόλο του Οργανισμού σε κρατικά στεγαστικά σχέδια, όπως το «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» και το Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο Παραγωγής Προσιτής Κατοικίας, που στοχεύουν στην αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων για αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Στο σχέδιο «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» η ανταπόκριση δεν ήταν η προσδοκώμενη και είναι υπό εξέταση η προσαρμογή του για να γίνει πιο ελκυστικό.