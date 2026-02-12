Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το πρόγραμμα δημοσιεύσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μέχρι τις κάλπες - Ποιοι οργανισμοί περιλαμβάνονται

Η Υπηρεσία θα δημοσιεύει δύο ειδικές εκθέσεις την εβδομάδα έως τις βουλευτικές εκλογές, με διακοπή την εβδομάδα της Διακαινησίμου και 40 ημέρες πριν από τις κάλπες,

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα τις ειδικές εκθέσεις που προτίθεται να δημοσιεύσει έως τις επερχόμενες εκλογές, ώστε να μη θεωρηθεί ότι υποκρύπτονται σκοπιμότητες.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της περαιτέρω ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών, ανακοινώνει το πλάνο δημοσίευσης Ειδικών Εκθέσεων (δύο την εβδομάδα) έως τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές. Σημειώνεται ότι κατά την εβδομάδα της Διακαινησίμου, καθώς και κατά τις 40 ημέρες πριν από τις Βουλευτικές Εκλογές, δεν θα πραγματοποιηθεί δημοσίευση Ειδικών Εκθέσεων.

Αναλυτικά το πλάνο δημοσίευσης

