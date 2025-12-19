Ελληνοτουρκικός διάλογος στο προσκήνιο: Προς επαφές στην Αθήνα τον Ιανουάριο

Σταθερή αναφορά στον τουρκικό Τύπο αποτελεί η προοπτική νέου κύκλου ελληνοτουρκικών επαφών στις αρχές του 2026, με επίκεντρο την Αθήνα και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Σύμφωνα με τη Daily Sabah και τη Χουριέτ (με πηγή το πρακτορείο Ανατολού), εξετάζεται η πραγματοποίηση πολιτικού διαλόγου στην Αθήνα στις 20 Ιανουαρίου και συνομιλιών «θετικής ατζέντας» στις 21 Ιανουαρίου. Οι επαφές εντάσσονται στην πορεία προς τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Άγκυρα, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο συνάντησης του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα δημοσιεύματα σημειώνουν ότι η Αθήνα αποτιμά θετικά το κλίμα των τελευταίων δύο ετών, επικαλούμενη αύξηση του εμπορίου, μείωση της μεταναστευτικής πίεσης και περιορισμό των στρατιωτικών εντάσεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι βασικές διαφορές που αφορούν την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα παραμένουν άλυτες.

Αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδουν η TR Haber και η αντιπολιτευόμενη Τζουμχουριέτ, επιβεβαιώνοντας τις προετοιμασίες για συνομιλίες στην Αθήνα και τονίζοντας ότι, παρά τη συνέχιση του διαλόγου, τα πιο δύσκολα ζητήματα εξακολουθούν να βαραίνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

ΚΥΠΕ