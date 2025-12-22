Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σήμερα αναμένεται η απόφαση "δικαστηρίου" στο Τρίκωμο για Ελληνοκύπρια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου - Δικαστήριο στην κατεχόμενη Λευκωσία

Η κατηγορούμενη διατηρεί περιουσία στα κατεχόμενα, την οποία κληρονόμησε από τον πατέρα της.

Το "επαρχιακό δικαστήριο" στο κατεχόμενο Τρίκωμο αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του σε σχέση με την Ελληνοκύπρια που κατηγορείται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής. 

Κατά την προηγούμενη "δικάσιμο", την περασμένη εβδομάδα, η «εισαγγελία» κατέθεσε φάκελο αναστολής της δίωξης εναντίον του άντρα κατηγορούμενου για την ίδια υπόθεση, και κατόπιν της εξέλιξης αυτής, ο «δικαστής» διέταξε την άμεση απελευθέρωσή του.

Ακολούθως, η υπεράσπιση ενημέρωσε το «δικαστήριο» πως η δεύτερη κατηγορούμενη αποδέχεται τις κατηγορίες που της έχουν προσαφθεί. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στη διαδικασία, η εν λόγω κατηγορούμενη διατηρεί περιουσία στα κατεχόμενα, την οποία κληρονόμησε από τον πατέρα της. Η «κατηγορούσα αρχή» παρουσίασε το ιστορικό των υποθέσεων.

Όπως μεταδόθηκε από τα κατεχόμενα, ο άνδρας, για τον οποίο αποφασίστηκε αναστολή της δίωξης του, παρέμεινε στα κατεχόμενα αναμένοντας το αποτέλεσμα της «δίκης» σχετικά με την τύχη της δεύτερης κατηγορούμενης. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΤΡΙΚΩΜΟΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα