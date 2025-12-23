Διακοπές ρεύματος σε περιοχές Λάρνακας και Λεμεσού λόγω βλαβών στο δίκτυο της ΑΗΚ

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές των επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού, λόγω βλαβών στο δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, οι οποίες αποδίδονται στις βροχές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν το νησί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ενημέρωση στην επίσημη σελίδα της ΑΗΚ.

Όπως αναφέρεται, χωρίς ρεύμα παραμένουν από τις 4:00 το πρωί οι περιοχές Σοφτάδες και Μαζωτός στην επαρχία Λάρνακας, με την ΑΗΚ να εκτιμά ότι η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί μέχρι τις 10:00.

Παράλληλα, από τις 4:44 επηρεάζεται και μέρος της περιοχής Κάτω Πολεμιδιών στην επαρχία Λεμεσού, με την αποκατάσταση να αναμένεται γύρω στις 7:00.

Η ΑΗΚ αναφέρει ότι έχει αποστείλει συνεργεία στις επηρεαζόμενες περιοχές και εργάζεται για την επίλυση των βλαβών και την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.