Κεντρικές Φυλακές: Συνέχεια στον «εμφύλιο», ψάχνει λύσεις ο Φυτιρής

Συνέχεια στον «εμφύλιο» που μαίνεται στις Κεντρικές Φυλακές από τις συντεχνίες των δεσμοφυλάκων δόθηκε χθες με τον κλάδο προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ να απαντά σε έντονο ύφος στα όσα τους καταλόγισε το κλαδικό συμβούλιο δεσμοφυλάκων της Ισότητας.

Η ΠΑΣΥΔΥ, σε ανακοίνωσή της, απαντά στην Ισότητα, διαψεύδει τις αναφορές της και αντιστρέφει τα πυρά. «Με λύπη αλλά και αγανάκτηση παρακολουθούμε την προσπάθεια της συντεχνίας Ισότητα να υποκαταστήσει τον συνδικαλιστικό λόγο με ατεκμηρίωτες καταγγελίες, προσωπικές επιθέσεις και βαριές συκοφαντίες. Η ανακοίνωσή τους δεν αποτελεί πολιτική θέση. Αποτελεί ένα κείμενο εμπάθειας, πανικού και εσωτερικής διάλυσης. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι όσα αναφέρονται για τον πρόεδρο του Κλαδικού Συμβουλίου, Ανδρέα Πέπη, καθώς και για τον γενικό γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτη Ματθαίου, είναι απολύτως ψευδή, ανυπόστατα και συκοφαντικά. Ουδέποτε υπήρξε ούτε υπάρχει οποιαδήποτε κατάχρηση εξουσίας, απειλή, εκβιασμός ή ευνοϊκή μεταχείριση προσωπικού για συνδικαλιστικούς λόγους. Οι ισχυρισμοί αυτοί εκτοξεύονται χωρίς στοιχεία, χωρίς ονόματα, χωρίς αποδείξεις -γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν», τονίζει.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει επίσης ότι «διαψεύδουμε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι ο πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου, Ανδρέας Πέπης, παρεμβαίνει στην κατανομή πόστων ή βαρδιών. Η διαδικασία αυτή διενεργείται αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα, γεγονός που μπορεί να επιβεβαιώσει και ο υπεύθυνος του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού. Αντίθετα, προκαλεί εύλογα ερωτήματα ποιοι εμφανίζονται σήμερα ως "υπερασπιστές της πρώτης γραμμής". Είναι οι ίδιοι που επί χρόνια απουσιάζουν συστηματικά από την πραγματική υπηρεσία, με εκατοντάδες ημέρες αναρρωτικών αδειών, και παρ’ όλα αυτά επανεμφανίζονται επιλεκτικά για να καταγγείλουν συνθήκες τις οποίες δεν βιώνουν. Δεν μπορείς να μιλάς για καθημερινό κίνδυνο όταν δεν βρίσκεσαι καθημερινά στη βάρδια».

«Δεύτερη δουλειά»

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης-απάντησης, η ΠΑΣΥΔΥ καταγγέλλει μέλη της Ισότητας ότι ασκούν παράνομα δεύτερη δουλειά. «Είναι κοινό μυστικό εντός του Τμήματος ότι στελέχη και μέλη της Ισότητας έχουν κατ’ επανάληψη κατηγορηθεί για παράνομη άσκηση δεύτερης εργασίας, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και ηθικής τάξης. Αυτοί που σήμερα κουνάνε το δάχτυλο αποφεύγουν επιμελώς να δώσουν απαντήσεις για τις δικές τους πρακτικές. Η υποκρισία τους κορυφώνεται όταν μιλούν για "πιέσεις", τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για εκφοβισμό, απειλές και απαράδεκτες συμπεριφορές από πλευράς τους, ακόμη και για περιστατικά φυσικής βίας, με στόχο να εξαναγκαστούν συνάδελφοι να εγγραφούν στη συντεχνία τους. Αυτές οι πρακτικές δεν μας φοβίζουν -μας εξοργίζουν», αναφέρει. Καταληκτικά οι δεσμοφύλακες της ΠΑΣΥΔΥ αναφέρουν ότι «η συντεχνία τους και το Κλαδικό Συμβούλιο δεν χρειάζονται μηχανισμούς, εκβιασμούς ή ανταλλάγματα. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει η ελεύθερη βούληση των συναδέλφων, η θεσμική σοβαρότητα και η διαχρονική παρουσία μας στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων. Δηλώνουμε ξεκάθαρα: Δεν θα ανεχθούμε άλλο τη λάσπη, τις προσωπικές στοχοποιήσεις και τη διαστρέβλωση της αλήθειας. Όποιος επιλέγει τη συκοφαντία, αντί του διαλόγου, θα μας βρίσκει απέναντι -συνδικαλιστικά, θεσμικά και, αν χρειαστεί, με κάθε νόμιμο μέσο. Ο συνδικαλισμός δεν είναι κραυγές, δεν είναι απειλές και δεν είναι παρασκήνιο. Και σίγουρα δεν είναι η Ισότητα».

«Τρέχει» ο Φυτιρής

Ξανά στις Κεντρικές Φυλακές βρέθηκε χθες ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής. Πρόκειται για την 3η επίσκεψη του υπουργού στο σωφρονιστικό ίδρυμα, σχεδόν 15 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οι επισκέψεις εντάσσονται στο πλαίσιο μιας συνεχούς και μεθοδικής διαδικασίας χαρτογράφησης των προβλημάτων, στο σωφρονιστικό σύστημα και στους τομείς ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Τονίζεται ότι στόχος είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένου και εφαρμόσιμου πλάνου επίλυσης των προβλημάτων, η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών και η θωράκιση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία. Όπως αναφέρεται, ο υπουργός συζήτησε με τη Διεύθυνση των Φυλακών, δεσμοφύλακες αλλά και καταδίκους πρακτικά ζητήματα και λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν. «Η παρουσία του υπουργού τόσο στις Κεντρικές Φυλακές όσο και στα αρχηγεία Αστυνομίας και Πυροσβεστικής θα είναι συνεχής, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη βούλησή του να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα, με σχέδιο, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα», προστίθεται.