Καιρός: Αίθριος με παγετό τη νύχτα και άνοδο της θερμοκρασίας το τριήμερο

Απόψε η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα παράλια και στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα παράλια και στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, τα ημιορεινά και ενδεχομένως τοπικά στα πεδινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο κατά το τριήμερο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΚΑΙΡΟΣ

