Σύγκρουση για ωράρια στην Αστυνομία: Σύσκεψη Φυτιρή με τις συντεχνίες για αποκλιμάκωση

Με στόχο να αποκλιμακωθεί η ένταση στο εσωτερικό της Αστυνομίας, οι συντεχνίες των αστυνομικών μεταφέρουν σήμερα στον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή τα παράπονά τους για τις αλλαγές σε ωράρια και ημεραργίες που ανακοίνωσε ο Αρχηγός Θεμιστός Αρναούτης.

Το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Ο κ. Φυτιρής είχε υπογραμμίσει ότι οι διεκδικήσεις πρέπει να τίθενται μέσα από θεσμικό διάλογο και όχι μέσω δημόσιων αντιπαραθέσεων που πλήττουν την εικόνα και τη λειτουργία του σώματος.

Οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι ενημερώθηκαν για τις αποφάσεις μέσω των μέσων ενημέρωσης, χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση, κάνοντας λόγο για μονομερείς ενέργειες από πλευράς της ηγεσίας. Η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) έκαναν λόγο για καταστρατήγηση εργασιακών θεσμών, τονίζοντας ότι το ωράριο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που δεν μπορεί να τροποποιείται μονομερώς. Η συντεχνία «Ισότητα» ανέφερε ότι η μείωση των ημεραργιών καταργεί κεκτημένα δικαιώματα των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η θέση της αστυνομίας

Ο αρχηγός Αστυνομίας. παρουσιάζοντας τις προωθούμενες αλλαγές στο Σώμα, εξήγησε ότι αν και το 2019 μειώθηκε το ωράριο εργασίας των αστυνομικών από 40 ώρες σε 37,5, αυτό δεν εφαρμόστηκε παρά μόνο για όσους εργάζονται στα γραφεία. «Όλοι οι αστυνομικοί θα δουλεύουν τις ώρες που πρέπει να δουλεύουν και όχι περισσότερες», είπε. Εξήγησε ότι μελετήθηκε εσωτερικά το ζητήματα, έπειτα και από επισημάνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, και διαπιστώθηκε πως, εάν όλα τα μέλη της Δύναμης εργάζονται στα κανονικά ωράρια και αποφεύγεται η συσσώρευση υπερωριών, το Σώμα θα εξασφαλίσει την παρουσία περισσότερων αστυνομικών κάθε μέρα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναούτης, απαντώντας σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων, με το να εργάζονται στο συμφωνημένο ωράριο οι αστυνομικοί, δεν θα περιοριστεί η επιχειρησιακή δυνατότητα της Δύναμης, αλλά αντίθετα θα ενισχυθεί. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε ότι «στην Αστυνομία δεν μπορεί να γίνεις πλούσιος από τη δουλειά. Αν κάποιος θέλει πολύ περισσότερα εισοδήματα, δεν νομίζω ότι η Αστυνομία είναι ο χώρος για αυτό».